أخبار التعليم.. تعقيم لجان الثانوية العامة استعدادا لبدء الامتحانات..ومنح بالجامعات للطلاب المُبتكرين والنوابغ

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية و أبطال العالم في المصارعة



أقامت محافظة الإسماعيلية، الخميس، حفل لتكريم أبناء المحافظة المتفوقين أوائل الشهادة الإعدادية و كذلك أبطال المصارعة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى لحصولهم على المراكز الأولى بالبطولة الإفريقية للمصارعة للناشئين والشباب بدولة المغرب. تركوا السيارة.

علوم حلوان تكرم طالبة البيوتكنولوجي للفوز مع الأهلي بكأس الكرة الطائرة



كرمت كلية العلوم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية، الطالبة مى محمود فؤاد بالمستوى الأول بيوتكنولوجى، للفوز بكأس مصر للكرة الطائرة مع الفريق الذهبى بالنادى الاهلى، وذلك بحضور الدكتورة رانيا الليثى منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.



بالصور.. عمليات تعقيم لجان الثانوية العامة استعدادا لبدء الامتحانات



تشهد لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 حاليا عمليات تعقيم كامل استعدادا لبدء امتحانات الثانوية العامة 2022 المقرر انطلاقها رسميا يوم 20 يونيو 2022.



التعليم العالي: منح بالجامعات لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من المُبتكرين والنوابغ



استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، حول حصاد أداء الصندوق، خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.



طلاب التعليم الفني بالقاهرة يواصلون أداء الامتحانات



أدي اليوم الخميس طلاب التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة _ المدارس الثانوية الصناعية الثلاث سنوات- وطلبة المدارس الفنية المتقدمة _ وطلبة المدارس التكنولوجيا التطبيقية الإمتحانات التطبيقية العملية،. وشدد محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية علي اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.



رئيس جامعة الأقصر يرأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز تنمية القدرات



عقد مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، اجتماعه الدوري، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، و بحضور الأستاذ الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمود النوبي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والسادة عمداء الكليات وأعضاء المجلس.

تكليف قيادات جديدة بـ مستشفيات جامعة القاهرة



الاستعداد والتنسيق لاستقبال طلاب الجامعات الخاصة والحكومية.. التعليم العالي: تأجيل امتحانات القبول بسبب عطل فني.. ولا تغيير بقواعد التنسيق أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات لحسن سير العمل بالمستشفيات الجامعية.

التعليم تكشف تفاصيل مسابقة تطبيقات مايكروسوفت لتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية



نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية (Championship MOS World) من خلال الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات.



