الموسيقيين: نتابع حالة محمد الحلو.. ويجري عملية خلال أيام

أكد مصدر بنقابة المهن الموسيقية أن مجلس النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر يتابع تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو، بعد تعرضه لوعكة خلال الأيام الماضية، بسبب انسداد شرايين في الساقين.

ومن المنتظر ان يخضع الفنان محمد الحلو لإجراء عملية جراحية خلال اليومين المقبلين.

وحرص الفنان علي الحجار على دعم الفنان محمد الحلو بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.



وكتب الفنان علي الحجار عبر حسابه بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "مطرب المطربين الصديق الحبيب محمد الحلو، بندعيلك أنا وكل الناس اللى بتحبك بالشفاء العاجل بإذن الله، ومنتظرين منك أحلى غنا زى ما عوّدتنا دايما".

وتعرض الفنان محمد الحلو لأزمة صحية، بحسب ما أعلنه نجله حمادة الحلو عبر حسابه على موقع “فيسبوك”.

وقال حمادة الحلو في منشور له عبر موقع “فيسبوك”: "أبويا وأخويا وصاحبى وكل حاجة حلوة في حياتى الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه لتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة فوق ٨٠٪؜، يا رب اشفه شفاء لا يغادر سقما".