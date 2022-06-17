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رئيس التحرير
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ديني

المعاهد الأزهرية يطلق برامج KGPDP لتأهيل معلمات رياض ‏الأطفال

الدكتور سلامة جمعة
الدكتور سلامة جمعة داود

أعطى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، شارة البدء في تنفيذ ‏البرنامج التدريبي التمهيدي (‏KGPD‏) وذلك لمدة أسبوع في مهارات اللغة الإنجليزية لمعلمات ‏رياض الأطفال في جميع المعاهد النموذجية المُرشحة كمعاهد لغات. ‏

‏البرنامج التدريبي التمهيدي (‏KGPD‏)

يأتي ذلك انطلاقا من رؤية مصر 2030م والاستراتيجية الوطنية للتنمية المهنية المستدامة، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

ومن جانبه، أوضح الشيخ أيمن محمد عبد الغني – رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، ‏ورئيس اللجنة المُشرفة على المشروع أنه قد تمَّت التوسعة في أعداد المعاهد النموذجية للغات هذا العام ‏لتشمل عدد عشر مناطق أزهرية وهي: (القاهرة - الجيزة – الشرقية –الإسماعيلية – ‏السويس ‏‏– الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – الغربية - سوهاج)؛ مما يستدعي تأهيل معلمات ‏رياض الأطفال بهذه المعاهد على التواصل باللغة الإنجليزية؛ لرفع كفاءتهم المهنية، وبناءً عليه ‏سيتم إطلاق برنامج (‏KGPD‏) يوم السبت المقبل الموافق ١٨ / ٦ / ٢٠٢٢م؛ وذلك لمدة ثلاثة ‏أسابيع.‏

‏ ومن ناحية أخرى أكد د. شريف سميح مسئول التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية بأن ‏إدارة التدريب التربوي تبدى جاهزيتها التامة لتنفيذ هذا البرنامج للمرة الأولى في تاريخ الأزهر ‏مجانًا؛ وذلك من حيث تشكيل فريق عمل لإعداد حقيبة تدريبية لعدد أربعة مستويات في ‏اللغة الإنجليزية (تمهيدي- مبتدئ- متوسط- متقدم)، وكذا الإشراف عليه، ثم الحصول على المنحة من ‏السفارة الأمريكية، وكذا إعداد اختبارات قبلية وبعدية للبرنامج.

وعلى الجانب الآخر أكد د. إسماعيل الشربيني مستشار اللغة الإنجليزية بقطاع المعاهد الأزهرية، ومدير المشروع أنه قد تمَّ عقد اجتماع مع هناء سويدان، ‏مسئول المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، واللجنة المعتمدة من الدكتور وكيل الأزهر للوصول إلى المكونات النهائية لمنحة السفارة ‏الأمريكية ، وتم التوصل إلى ما يلي:‏

• ‏ تدريب عدد (120) معلمة من معلمات رياض الأطفال المتميزات في معاهد اللغات من ‏قبل المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية ‏بالقاهرة، وذلك على يد محاضر ‏أمريكي على أن يتم التدريب (أون لاين).

• يتم تدريب معلمات رياض الأطفال على كتب (كونكت - وكونكت بلس -واكتشف) باللغة ‏الإنجليزية، بعد حصولهم على المستويات اللغوية الأربعة المُقدمة من قبل الأزهر الشريف. ‏

• يبدأ التدريب من 7 /8/ 2022 وينتهي 30 /9/2022م.‏

• يتم توزيع المتدربين على أربع مجموعات.‏

• يحتوي البرنامج على عدد (60) ساعة تدريبية لكل مجموعة من المجموعات الأربع.‏

• ‏يوزع التدريب على معلمات المحافظات العشر.‏

• ‏ يتم الترتيب لعقد لمستويات أخرى للبرنامج حسب مستويات معلمات رياض الأطفال.‏

• ‏يتم وضع الترتيبات لتدريب مجموعة أخرى من المعلمات إذا دعت الضرورة لذلك.

المعاهد الأزهرية الدكتور سلامة جمعة داود ‏البرنامج التدريبي التمهيدي معلمات ‏رياض الأطفال مهارات اللغة الإنجليزية المعاهد النموذجية وكيل الأزهر الأزهر الدكتور محمد الضويني

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