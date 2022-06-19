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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل ساعات من بدء الامتحان.. أستاذ علم النفس يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة2022

ثانوية عامة
ثانوية عامة

يستعد طلاب الثانوية العامة 2022 لبدء امتحانات الثانوية العامة 2022 رسميا ابتداء من بعد غد الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 ، حيث من المقرر أن يبدأ الطلاب بـ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

أكد الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس أنه عندما يزداد التوتربشكل ملحوظ  يصبح نقطة سلبية تؤثر بشكل كبير علي تفكير الطلاب و لا تساعده على التركيز لذلك ننصح طلاب الثانوية العامة المقبلين غدا علي الامتحانات بعدم التوتر الزائد والتركيز في الامتحان.

وأضاف أستاذ علم النفس التربوي أنه يجب على الطالب استيعاب وقت الامتحان وعدم التشتت والانتباه لكل صغيرة وكبيرة في الامتحان  للتحكم في الوقت.

وأوضح الدكتور تامر شوقي ضرورة معرفة الطالب أن الإمتحان ليس إلا مجرد تقييم لقدراته على الحفظ وأنه لا يعكس قيمته وقدراته الذهنية والعقلية وأن مقادير الذّكاء لدى الإنسان ليست مرتبطة بالتحصيل الدراسي.
 

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وشدد شوقي علي الابتعاد عن كل المشتتات (الموبايل – التاب – الكمبيوتر – كافة الوسائل الترفهية مع   تهيئة المناخ الهادئ للاستذكار .

وبمناسبة قرب امتحانات الثانوية العامة 2022 .. ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، في إطار مساعدة الطلاب على الاستعداد وتنظيم وقت المذاكرة لخوض امتحانات الثانوية العامة بسلام بدون أي عوائق.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 
الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11  صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي والجغرافيا لأدبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من  9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الأضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 20220 ، لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في  لجان مراقبة بالمدارس ، وسوف تعقد بنظام أوبن بوك.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد ، ولن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي أسئلة مقالية.

 

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