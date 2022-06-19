أبرزهم ترامب .. منافسة سباعية شرسة على رئاسة الحزب الجمهوري لعام 2024

نشرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية تقريراً قالت فيه إن هناك 7 متنافسين لرئاسة الحزب الجمهورى الأمريكى لعام 2024 فى الانتخابات التي اعتبرتها واحدة من الأكثر تنافسية على المنصب.

وأوردت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يظل شخصية مهيمنة في الحزب الجمهوري، لكنه يفقد سيطرته مؤخرا، وأن المرشحين المدعومين من ترامب يتمتعون بسجل مختلط فى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري حتى الآن خلال الدورة الحالية، لافتة إلى أنهم بعضهم عانوا من خسائر بارزة في ولايات مثل جورجيا ونبراسكا.



وأشارت إلى أن ترامب يتصدر استطلاعات الرأى المبكرة لعام 2024 بهامش كبير، لكن ليس هناك ما يضمن خوض ترامب السباق، حيث إن هناك إجماعا متزايدا بين المستطلعين الجمهوريين على أنه إذا فعل ذلك سيواجه تحديا خطيرا.

وقالت إنه إذا انتهى الأمر بمرشح الحزب الجمهوري لعام 2024 إلى أن يكون شخصا آخر غير ترامب، فإن السؤال سيبقى "من هو؟". ومن الواضح أن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس هو أخطر منافس في هذه المرحلة المبكرة، خاصة بسبب جمعه لتمويلات هائلة حيث تجاوز حاجز 100 مليون دولار أمريكي هذا الربيع.

ولفتت إلى أن بعض كبار الشخصيات في الحزب الجمهوري يعتقدون أن ديسانتيس قد يخشى مواجهة السباق الانتخابي ضد الرئيس السابق ما قد يدفعه إلى الانسحاب من الانتخابات، لكن آخرين يعتقدون أنه مثالا بارزا للمرشح الشعبوي والمتحفظ في الوقت نفسه والذي قد يكون أمامه فرصة حقيقية في هزيمة ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن نائب الرئيس السابق مايك بنس من المرشحين البارزين الآخرين خاصة بعد ما أظهرته تحقيقات وقائع 6 يناير في الكونجرس، ومقاومته لضغوط ترامب فيما يخص قلب نتيجة الانتخابات لصالحه.

وأضافت الصحيفة أنه من بين المرشحين البارزين الآخرين: السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، والسناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والسيناتور الجمهوري تيم سكوت، وحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم.