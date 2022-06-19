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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر برام الله يسلم أبومازن دعوة من السيسي للمشاركة بمؤتمر قمة قادة العالم للتغير المناخي

سفير مصر في رام الله
سفير مصر في رام الله والرئيس الفلسطيني

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، السفير طارق طايل رئيس بعثة جمهورية مصر العربية في رام الله، حيث قام السفير المصري بتسليم الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس محمود عباس للمشاركة في مؤتمر قمة قادة العالم للتغير المناخي، والمقرر عقدها بشرم الشيخ يوميّ ٧ و٨ نوفمبر ٢٠٢٢.

وحمل الرئيس عباس، السفير المصري تحياته وتقديره للسيد رئيس الجمهورية، كما رحب بهذه الدعوة الكريمة، مؤكدًا الحرص على تلبيتها.

 كما أشاد الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيزها، بما يخدم العلاقات الأخوية المشتركة، وكذلك القضايا العربية.

من جانبه، أكد السفير طايل على الأولوية التي توليها القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، وإنفاذ حل الدولتين القائم على مباديء الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما استعرض طايل الجهود المصرية في عدد من الملفات الرئيسية بما ذلك جهود إحياء عملية السلام، وكذلك الجهود المتعلقة بالتهدئة في الأراضي الفلسطينية. 

وتناول كذلك مع الرئيس الفلسطيني المسائل المتعلقة بالتعاون في عملية إعادة الإعمار بقطاع غزة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون من أهل القطاع.

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