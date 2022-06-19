مصرع طفلة أسفل عجلات ميكروباص في سوهاج

لقي طفلة في بداية العقد الأول من العُمر، مصرعها، اثناءلهوها أمام منزل أسرتها، بدائرة مركز شرطة سوهاج، حيث اصطدم بها ميكروباص فوجئ سائقه بمرورها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود حادث تصادم ومتوفية.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة المدعو (أحمد ا م ش- 30 سائق- ويقيم دائرة مركز جهينة)، أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفلة (جوري م ع- 3 سنوات- وتقيم دائرة المركز)، حال لهوها أمام منزلها مما نتج عنه وفاتها.

وبسؤال والدها المدعو (محمود ع ع- 43 سنة- موظف- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم، وأتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفي الشبهة الجنائية، وافاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالطفله المذكورة تعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.