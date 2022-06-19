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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آيتن عامر عن عمهم: تجربة لذيذة في فيلم هيكسر الدنيا

ايتن عامر
ايتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، تشيد فيه بمشاركتها فى فيلم “عمهم” والذى من المقرر أن يعرض فى موسم عيد الأضحى. 

 

وقالت آيتن عامر معقبة على حديث محمد إمام الذى استعرض عبر حسابه أبطال الفيلم: “اتبسطت أوى بالتجربة اللذيذة دى كضيفة شرف فى الفيلم اللى هيكسر الدنيا ده مبروك يا حلويين”. 

آيتن عامر 

وشاركت الفنانة ايتن عامر جمهورها بتساؤل طرحته عبر إنستجرام، تتساءل فيه عن آراء جمهورها بخصوص أغنيتها الجديدة "خطافة الرجالة" التي طرحتها اليوم السبت".

وكتبت ايتن "مين شاف فيديو كليب اغنيتى الجديدة ؟؟؟ اكتبوا فى الكومنتس بقا رأيكوا فى اللوك و الاغنية و كل حاجة، و شوفوا الاستورى بتاعتى دلوقتى، لينك بيجمع كل لينكات الاغنية على كل الابليكيشنز".

طرحت الفنانة أيتن عامر، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “خطافة الرجالة”، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية :"عامله love على صورته وانا حبيبته .. ومش هقف اتفرج .. وأنا هقفش جامد ده البارد عمال بيهرج .. يانهار ابيض كده مش فايت .. انا قلبي مولع نار شايط".

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أيتن عامر لجمهورها عن أغنية خطافة الرجالة: منتظرة رأيكم في كل حاجة

بقى بيني وبينها انا تار بايت دي ماتعرفنيش .. ودي قلة ذوق كده مش طالبه .. بزياده لطافه .. دي عميت في عينيها العيب فيها .. ولا انا شفافة .. انا موتي وسمي اللي قافلني .. بتبص في وشي وتحضني .. ومن ضهري بتلعب وتخوني .. وكله على مفيش".

"خطافة الرجالة” كلمات أحمد علاء الدين، والحان نيس، وتوزيع وميكس وماستر زووم، وجيتارات أحمد حسين، وطبلة ماجد الصواف.

يذكر أن أيتن عامر قالت لـ"صدى البلد": الأغنية تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي عند طرحها وحتى عندما طرحت البرومو الخاص بها أعجب بها الناس.

ايتن عامر الفنانة ايتن عامر فيلم “عمهم” محمد امام Arts Entertainment

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