الذهب يرتفع 4 جينهات في ختام تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الإثنين زيادة بقيمة 4 جنيهات علي الأقل علي مستوي الأعيرة الذهبية مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر يوم السبت الماضي في محلات الصاغة.

وبحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس، المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي1004 جنيها للبيع و 1008 جنيها للشراء مقابل 1000 جنيه للبيع و1006 جنيهات للشراء .

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي1147 جنيها للبيع و 1152 جنيها للشراء ومقابل 1143 جنيها للبيع و 1150 جنيها للشراء .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى861 جنيها للبيع و 864 جنيها للشراء بعد أن كان 857 جنيها للبيع و 862 جنيها للشراء .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة 669 جنيها للبيع و 672 جنيها للشراء مقارنة بـ 667 جنيها للبيع و 671 جنيها للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8032 جنيه للبيع و8064جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 35.7 ألف جنيه للبيع و ألف جنيه 35.83 للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.15 مليون جنيه بيعا، و1.152مليون جنيه للشراء.

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها