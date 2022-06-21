لقاء العمالقة.. لاندروفر ديفيندر في مواجهة دودج دورانجو هيلكات|فيديو

تعتبر السيارة لاندروفر ديفيندر والنسخة دودج دورانجو هيلكات من أقوى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الشهيرة، حيث تتمتع تلك النسختين بالكثير من القدرات القوية، إلى جانب السمعة الفريدة لحوض المهام التي تتعلق بالطرق الوعرة.

وفي مقطع فيديو نشرته قناة Sam CarLegion المتخصصة في مجال استعراض السيارات، ظهرت كلا من النسختين لاندروفر ديفيندر ودودج دورانجو هيلكات، في سباق تنافسي جديد، ليكون بمثابة لقاء العمالقة والذي يجمع بين اثنين من اقوى سيارات الـ SUV.

القدرات الفنية للوحوش المشاركة في هذا السباق التنافسي

دعمت السيارة لاندروفر ديفيندر بمحرك V8 سعة 5000 سي سي، قادر على انتاج 518 حصانا، و 461 رطل/قدم اي 625 نيوتن/متر، وبهذه الامكانيات الفنية يمكن للسيارة أن تنطلق من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة تستغرق 5.1 ثانية.

بينما تعتمد السيارة دودج دورانجو هيلكات على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 6200 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 710 حصانا، و 640 رطل/قدم اي مايعادل 868 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء ثمانية السرعات تعمل بتقنية الدفع الرباعي للعجلات.

ويصل الوزن الكلي للسيارة دودج دورانجو هيلكات إلى 5334 رطل، أما عن قدرات الانطلاق فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.6 ثانية، مع القدرة على سالسحب تصل إلى 8400 رطلًا.