عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضارب في العلالي.. شوبير: روي فتوريا لن يكون مدربا للنادي الأهلي.. فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، كواليس اختيار المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وموعد الإعلان عن التعاقد معه.

 

وقال "شوبير" خلال برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": "روي فتوريا البرتغالي لن يكون مدربًا للنادي الأهلي لأنه ضارب في العلالي جدًّا والأرقام رهيبة وصعبة وبالتالي السكة بالنسبة له بعدت تمامًا إلا لو ربنا هداه ووافق على عرض الأهلي والفروق طويلة، وهو طالب 3 مليون و800 ألف دولار ممكن يوصلوا 2.5 مليون دولار، والأهلى عرض 2 مليون دولار ممكن يوصلوا 2.3 مليون دولار، وبالتالي هو ابتعد تمامًا عن تدريب الأحمر".

 

وأضاف: "كان هناك مدرب منتخب النمسا فرانك فودا الذي صعد بهم لكأس أوروبا وحقق نتائج جيدة، اسمه مطروحًا لتدريب الأهلي، لكن إدارة الأحمر ترى أنه مدرب منتخبات وليس أندية".


وتابع: "من ضمن المرشحين المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، عنده فرص ضئيلة ومحدودة في تدريب الأحمر لكن هو يأمل ويتمنى ومرن جدًّا في الكلام لكن فرصته إلى حد ما ضعيفة وشبه بعيد".

وأكد: أن النادي الأهلي لن يعلن عن اسم وهُوية المدير الفني الجديد قبل 10 أيام، حتي يستقر على المدرب، لافتًا إلى أن دائرة الاختيارات تشمل حاليًا ما بين 3 إلى 4 مدربين.

وأردف: الكابتن محمود الخطيب وحسام غالي وياسين منصور ومصطفى مراد فهمي يتولون حاليًا ملف اختيار المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

فرج عامر: زلزال في الأهلي بعد مباراة الزمالك

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بحبس قاتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة

أخبار التكنولوجيا| آبل وجوجل تطوران كاميرات هواتف بدقة 100 ميجا بيكسل.. وهل يمثل تيك توك تهديدًا للأمن القومي الأمريكي؟

ضارب في العلالي.. شوبير: روي فتوريا لن يكون مدربا للنادي الأهلي.. فيديو

هل النية الصادقة للحج تعطى الثواب ؟ أعمال تعدل أداء المناسك

لماذا سمي العيد الكبير بعيد الأضحى ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

أحدث أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2022 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوابة إلى عالم آخر.. ظهور دوامة مرعبة في السماء |شاهد

بحر دم وموت مبكر.. شاهد المدينة الروسية الأكثر كآبة على وجه الأرض

عرض حصري بشركة أمريكية.. آلاف الدولارات مقابل تربية الصراصير في المنزل

أكلات عيد الأضحى في السعودية.. طريقة عمل المنسف والكبسة والكوزي

فيديو

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

الشباب ومعركة التجريف

د.هادي التونسي

الصراع من أجل البقاء

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

اﻟﻤﺰﻳﺪ