ضارب في العلالي.. شوبير: روي فتوريا لن يكون مدربا للنادي الأهلي.. فيديو

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، كواليس اختيار المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وموعد الإعلان عن التعاقد معه.

وقال "شوبير" خلال برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": "روي فتوريا البرتغالي لن يكون مدربًا للنادي الأهلي لأنه ضارب في العلالي جدًّا والأرقام رهيبة وصعبة وبالتالي السكة بالنسبة له بعدت تمامًا إلا لو ربنا هداه ووافق على عرض الأهلي والفروق طويلة، وهو طالب 3 مليون و800 ألف دولار ممكن يوصلوا 2.5 مليون دولار، والأهلى عرض 2 مليون دولار ممكن يوصلوا 2.3 مليون دولار، وبالتالي هو ابتعد تمامًا عن تدريب الأحمر".

وأضاف: "كان هناك مدرب منتخب النمسا فرانك فودا الذي صعد بهم لكأس أوروبا وحقق نتائج جيدة، اسمه مطروحًا لتدريب الأهلي، لكن إدارة الأحمر ترى أنه مدرب منتخبات وليس أندية".



وتابع: "من ضمن المرشحين المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، عنده فرص ضئيلة ومحدودة في تدريب الأحمر لكن هو يأمل ويتمنى ومرن جدًّا في الكلام لكن فرصته إلى حد ما ضعيفة وشبه بعيد".

وأكد: أن النادي الأهلي لن يعلن عن اسم وهُوية المدير الفني الجديد قبل 10 أيام، حتي يستقر على المدرب، لافتًا إلى أن دائرة الاختيارات تشمل حاليًا ما بين 3 إلى 4 مدربين.

وأردف: الكابتن محمود الخطيب وحسام غالي وياسين منصور ومصطفى مراد فهمي يتولون حاليًا ملف اختيار المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.