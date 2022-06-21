حدث ليلا.. النائب العام يأمر بحبس قاتل طالبة المنصورة.. إيران تستفز قوات أمريكية.. الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي.. فيريرا مرشحًا لتدريب منتخب مصر.. وحازم إمام يتحفظ بسبب الزمالك

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

النائب العام يأمر بحبس قاتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة

أمر المستشار النائب العام بحبس المتهم محمد عادل، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل الطالبة نيرة، عمدًا مع سبق الإصرار، أمام جامعة المنصورة؛ بعدما أقر المتهم خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه الجريمة، وإجرائه محاكاة لكيفية تنفيذها بمسرح الحادث.

واقعة خطيرة.. زوارق إيرانية تستفز البحرية الأمريكية في الخليج

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن تعرض البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط لعملية استفزاز عالية الخطورة من قبل زوارق بحرية إيرانية يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني.

رئيس بنما يعلن إصابته باضطراب نادر في الدم

أعلن رئيس بنما لاورينتينو كورتيزو، أمس الاثنين، عن إصابته باضطراب نادر في الدم، يعرف باسم متلازمة خلل التنسج النقوي.



كرم جبر: زيارة ولي العهد السعودي لمصر توقيتها بالغ الأهمية عربيًّا

قال الكاتب الصحفي، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، لمصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للبلدين والمنطقة العربية؛ لوجود تأثيرات سلبية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة.

بوابة إلى عالم آخر.. ظهور دوامة مرعبة في السماء |شاهد

أثار ظهور دوامة غامضة وغريبة تشبه "البوابة" في سماء نيوزيلندا ذهول ودهشة السكان، حيث بدت لمراقبي النجوم في الجزيرة الجنوبية، وكأنها تتألق بروعة، وذلك حوالي الساعة 7:30 مساءً.



الاتحاد الأوروبي يحدد مصير انضمام أوكرانيا لعضويته خلال الأسبوع الجاري

يبحث الاتحاد الأوروبي، الاسبوع الجاري، إمكانية منح أوكرانيا ومولدافيا وضع المرشح في الاتحاد.

ضارب في العلالي.. شوبير: روي فتوريا لن يكون مدربا للنادي الأهلي.. فيديو

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، كواليس اختيار المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وموعد الإعلان عن التعاقد معه.

أزمة كبرى في بريطانيا.. إضراب بالسكك الحديدية يهدد الملايين

أعلنت نقابة السكك الحديدية والنقل البحري البريطانية الإضراب عن العمل بداية من اليوم الثلاثاء الموافق الـ21 وحتى الـ23 من يونيو في أضخم إضراب لعمال السكك الحديدية منذ عام 1989.

الكرملين: الأزمة في أوكرانيا لن تنتهي قريبا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة بشأن أوكرانيا سوف تطول.

السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات مع مصر اصطفاف بمواجهة التحديات واستتباب الأمن بالمنطقة

أكد سفير السعودية لدى القاهرة أسامة نقلي أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تعكس تاريخًا طويلًا من العلاقات الكبيرة والعميقة والقوية التي تربط الشعبين الشقيقين على مدى السنوات الماضية.

محامي MBC: تغريم محمد رمضان بسبب الخسائر.. ودفاع الفنان: سنستأنف على الحكم

كشف محامي MBC تفاصيل جديدة في قضية محمد رمضان، بعد إلزامه بدفع 13 مليون جنيه، تعويضًا لشركة إم بي سي، بعد تخلفه في أحد العقود.



فاروق: فيريرا مرشح لتدريب المنتخب الوطني.. فيديو

كشف الإعلامي محمد فاروق، ترشيح البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة

أمر النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة، وقد انتقل على الفور فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الحادث ومناظرة الجثمان، وجارٍ اتخاذ باقي إجراءات التحقيق.

ننشر صور استقبال الرئيس السيسي لـ ولي العهد السعودي في مطار القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس بمطار القاهرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة ويحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر في زيارة تستغرق يومين.