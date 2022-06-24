نشرة الفن .. هلا رشدي: الغضروف انفجر وأنا مسافرة.. ورانيا الكردي تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها مرض هلا رشدي وانفجار الغضروف، ورانيا الكردي تكشف لصدى البلد سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، وذكرى وفاة يوسف داوود.

كشفت الفنانة هلا رشدي عن تفاصيل مرضها التي انتهت بإجرائها عملية جراحية دقيقة، تتطلب الراحة لعدة أشهر وعدم الجلوس بزاوية قائمة لفترة طويلة.

كشفت الفنانة الأردنية رانيا الكردي سر اختفائها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية بعد نجاحها في فيلم "الحاسة السابعة" مع الفنان أحمد الفيشاوي وأحمد مكي الذي أخرج العمل وحققا نجاحا كبيرا عام 2005.

انطلقت فعاليات مهرجان ميونيخ السينمائي الدولي مساء الخميس، تحت شعار "اطلق العنان"، وعرض فيلم "كورساج"، في النسخة 39 التي تستمر في الفترة من 23 يونيو وحتى 2 يوليو المقبل.

نفى الفنان أحمد خالد صالح تعاقده وزوجته الممثلة هنادي مهنا على بطولة مسلسل "حرب الجبالي" مع الفنان أحمد رزق بحسب ما تردد في عدد من المواقع الإخبارية.

كشف الفنان أحمد خالد صالح عن أعماله الجديدة أثناء استضافته في برنامج أسرار النجوم، مع الإعلامية إنجي علي قائلا:“نازل لي قريبا فيلم (عمهم) بطولة محمد إمام وسعيد بمشاركته العمل ومبسوط به، وسيطرح يوم 7-7، ومبسوط بالتجربة وحسين المنباوي المخرج رائع وهذه ثالث تجربة معا وعملنا سابقا في الفتوة، وسعدت أنه يراني في شكل مختلف، وعملنا مسلسل اسمه آخر دور وسيعرض خلال فترة قريبة على منصة”.