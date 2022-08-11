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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ4.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 11-8-2022

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة ، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاءالموافق 11-8-2022، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الخضروات اليوم


وصل سعر الطماطم إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 5.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 5.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 9 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

الخضروات

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اسعار الخضروات والفاكهة


ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 2.75 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 2.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 2.75 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 3.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 3.5 جنيه، والألوان بـ 6 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3.5 جنيهات.

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3 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 6 أغسطس 2022

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور


وسجّل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5.5 جنيهات، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 22 جنيهًا، والثوم بـ 11 جنيهًا، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر  الخس إلى 15 جنيهًا.

 

أسعار الفاكهة

اسعار الفاكهة
اسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم الخميس
 

وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 6.5 جنيهات، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، والليمون البلدي بـ 9 جنيهاً، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه.

 


سعر الفاكهة اليوم
 

سعر الفاكهة .. كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 13 جنيهات، والبلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيه.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 35 جنيهًا، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 11 جنيهات للكيلو، بينما سجل النكترين البلدي 9 جنيهات للكيلو، وبرقوق سنتا روزا وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيهًا للكيلو.

 

الخضروات

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أسعار الفاكهة اليوم


وسجّلت المانجو الهندي 18 جنيهًا للكيلو، و المانجو الزبدية 12.5 جنيها للكيلو، ووصلت المانجو البلدي  إلى 10 جنيهات للكيلو، وسجلت المانجو الفص 50 جنيهًا للكيلو.

 

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