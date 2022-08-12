2 مليون نوع| نشاط إجرامي بـ الجمالية في الألعاب النارية والأمن يتدخل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أكثر من مليوني وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام داخل مخزن بحي الجمالية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، قيام مالك مخزن كائن بدائرة القسم مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، بممارسة نشاط إجرامي غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المذكور، وعُثر بداخل المخزن على 47 كرتونة من الألعاب النارية "مختلفة الأحجام"، بإجمالي مليونين ومائة ألف وحدة ألعاب نارية.



وبمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.