رضا عبد العال يتهم الأهلي بالهروب من مواجهة الإسماعيلي والمصري.. ومحامى يرد ببلاغ للنائب العام .. القصة الكاملة

أثار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تداوله جماهير كرة القدم منسوب لنجم النادي الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، حالة من الجدل حتى وصل الأمر إلى إعلان محمد رشوان محامى الأهلى على صفحته الرسمية التقدم ببلاغ رسمى ضد رضا عبد العال للنائب العام .



أزمة فيديو رضا عبد العال



وشهدت الساعات الماضية تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " فيديو منسوب إلى رضا عبد العال يهاجم فيه النادي الأهلي وفريق الكرة لعدم مواجهة الاسماعيلى والمصرى فى الإسماعيلية وبورسعيد مثلما يحدث مع باقى الأندية.



وقال رضا عبدالعال من خلال الفيديو: “الدوري معمول ليه، الفرق كلها بتروح الإسماعيلية ليه الأهلي مش بيلعب في الإسماعيلية”.

وتابع: “انسحبوا أفضل من الدوري طالما خايفين تروحوا تلاعبوا المصري والإسماعيلي وكل الماتشات في إسكندرية بس”.



وأضاف: “وكل دا والأهلي ما أخدش الدوري، أكيد جماهير الأهلي استفزتهم فحصل كدا وضربوهم”.



واختتم: “طالما الأهلي مش عايز يروح الإسماعيلي ميشتركش في الدوري”.



واعتدى جزء من جماهير الإسماعيلي على أتوبيس جماهير النادي الأهلي، قبل انطلاق المباراة بين الفريقين، في إطار منافسات الدوري المصري.



كما حدث تحطم لـ زجاج أتوبيس جماهير النادي الأهلي، من خلال بعض جماهير الإسماعيلي.

رضا عبد العال

الأهلي يتحرك ضد رضا عبد العال



أثار الفيديو وما تضمنه من هجوم معتاد من رضا عبد العال على النادى الأهلي ومجلس الادارة برئاسة محمود الخطيب وصاحبه غضب جماهيرى كبير تجاه رضا عبد العال حتى أكدت الجماهير أن قرار لعب الأهلى أمام المصرى والاسماعيلى لا يخصه وليس صاحب القرار فيه مؤكدة أن الأهلي خاض عشرات بل مئات المباريات فى الاسماعيلية وبورسعيد وحقق عشرات الانتصارات بهما ولا يخشى موافقة أى فريق فى أى مكان .



وكان رد الجماهير على رضا عبد العال يقتصر على الرد الفنى فقط وقدرة الأهلي على مواجهة أى فريق فى مواجهة فريق حتى ظهر رد رسمى من خلال محمد رشوان محامي الأهلي محمد رشوان بتقديم بلاغ للنائب العام صباح الاثنين ، ضد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق.



وكتب محمد رشوان عبر فيسبوك “ أتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المدعو رضا عبد العال للتحقيق فيما نشر منسوب اليه من جرائم التحريض على العنف وآثاره الفتن.. وتكدير الأمن والسلم العام.



وتابع " إذا في حد من الشباب سألني طب والبلاغات السابقه حصل فيها ايه. هقوله صدر أمر بالفعل من النيابة العامة باستجوابه ومثوله للتحقيق وجاري تنفيذه واعلانه قانونا ”.

محمد رشوان

رضا عبد العال يهاجم سواريش



أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن جماهير النادي الأهلي لن تصبر كثيراً على البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق في الموسم المقبل بعد خسارة لقب الدوري الممتاز هذا الموسم الجاري على الرغم من توليه المهمة منذ شهر تقريباً .

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" خسارة الأهلي لقب الدوري الممتاز هذا الموسم ستجعل جماهير الأهلي تهاجم سواريش بقوة في الموسم المقبل وتطالب برحيله في الفترة القادمة".

وتابع:" يجب تصحيح الأوضاع فنياً داخل فريق الأهلي من لجنة الكرة وشركة الأهلي من أجل الفوز مرة أخرى بالبطولات".