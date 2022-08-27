الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

أثارت هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية والطب الجنسي الجدل مؤخرا بعدة تصريحات أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي .

ومن أبرز هذه التصريحات تحذيرها من المنشطات الجنسية وقالت :" المنشطات الجنسية مثلها مثل باقي الأدوية لابد من الحصول عليها وقت الحاجة فقط وتحت إشراف طبيب"، وأوضحت هبة قطب أن الحصول على هذه الأدوية بشكل عشوائي يؤدي إلى كوارث صحية ومن الممكن أن تصل للموت المفاجئ .



منشطات جنسية

كشفت هبة قطب أيضا عن أطعمة لابد من الابتعاد عنها لأنها تؤثر على العلاقة الزوجية ، أبرزها تناول الأطعمة و الوجبات السريعة الغنية بالدهون المشبعة، و السعرات الحرارية المرتفعة ، والقليلة القيمة الغذائية مثل البرجر والهوت دوج .

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