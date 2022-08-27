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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

هبة قطب
هبة قطب

أثارت هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية والطب الجنسي الجدل مؤخرا  بعدة تصريحات أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي .

اضرار المنشطات وابتعدوا عن هذه الأطعمة .. هبة قطب تتصدر التريند | تعرف على السبب

ومن أبرز هذه التصريحات تحذيرها من المنشطات الجنسية وقالت :" المنشطات الجنسية مثلها مثل باقي الأدوية لابد من الحصول عليها وقت الحاجة فقط وتحت إشراف طبيب"، وأوضحت هبة قطب  أن الحصول على هذه الأدوية بشكل عشوائي يؤدي إلى كوارث صحية ومن الممكن أن تصل للموت المفاجئ .


منشطات جنسية

 

كشفت هبة قطب أيضا عن أطعمة لابد من الابتعاد عنها لأنها تؤثر على العلاقة الزوجية ، أبرزها تناول  الأطعمة و الوجبات السريعة الغنية بالدهون المشبعة، و السعرات الحرارية المرتفعة ، والقليلة القيمة الغذائية مثل البرجر والهوت دوج  .

ولمتابعة المزيد حول تصريحات هبة قطب .. تابع الفيديو جراف التالي

هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية والطب الجنسي المنشطات الجنسية كوارث صحية الوجبات السريعة السعرات الحرارية المرتفعة

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