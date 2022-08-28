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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول.. الليلة

صدى البلد

يستضيف إسبانيول نظيره ريال مدريد مساءً اليوم فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الجولة الثالثة ، ضمن منافسات الدوري الأسباني الممتاز “ الليجا ” .

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول

حراسة المرمى : تيبو كورتوا
الدفاع : فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
وسط الملعب : لوكا مودريتش - أورليان تشواميني - إدواردو كامافينجا
الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

تنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول فى تمام الساعة العاشرة مساءً علي ملعب باور 8 .

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة علي قناة beIN SPORTS HD 1 .

ونجح ريال مدريد بقيادة إنشلوتى في الفوز بالجولة الأولي والثانية  هذا الموسم على ألميريا وسيلتا فيجو.

وقد يدفع أنشيلوتي بـ رودريجو جويس لأول مرة في الليجا هذا الموسم، بعدما غاب عن أول مباراتين نتيجة لإصابته بحمل عضلي زائد بعد كأس السوبر الأوروبي.


ويتطلع إسبانيول في تحقيق نتيجة طيبة أمام ريال مدريد وقد يغير المسار المعنوي للفريق، بعد تعادل في المباراة الأولى مع سيلتا فيجو وخسر الثانية من رايو فاييكانو.

وسيغيب سيرخي جوميز عن المبارة بسبب الإيقاف، بينما لن يشارك كل من بدروسا وبول لوثانو وجوري ولوكا وراؤول دي توماس بسبب مشاكل بدنية.

ويحتل ريال مدريد فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط ، ويحتل إسبانيول السادس عشر برصيد نقطة وحيدة

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