بعد انسحاب الأهلي.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة إيبوكا

اقترب نادي فيوتشر من حسم التعاقد مع النيجيري إيبوكا مهاجم إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وشهدت الأيام الماضية دخول فيوتشر في مفاوضات قوية مع إنبي لحسم ضم إيبوكا في الميركاتو الصيفي بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع فريقه البرتغالي .

وبات اللاعب قريبا للغاية من الانتقال إلى فيوتشر خاصة بعد توقف مفاوضات الأهلي معه في الفترة الأخيرة .

وكان مسئولو إنبي قرروا الموافقة على رحيل إيبوكا حال تلقي عرض مالي يصل إلى 2 مليون دولار ، ويتمسك مسئولو إنبي بالحصول على هذا المبلغ للموافقة على رحيل اللاعب .

ويرى مسئولو إنبي أن إيبوكا يعد المهاجم الأبرز الآن في الدوري الممتاز ويستحق مبلغ مالي كبير مقابل التفريط في خدماته في الوقت الحالي .

