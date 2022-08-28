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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انسحاب الأهلي.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة إيبوكا

إيبوكا
إيبوكا

اقترب نادي فيوتشر من حسم التعاقد مع النيجيري إيبوكا مهاجم إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وشهدت الأيام الماضية دخول فيوتشر في مفاوضات قوية مع إنبي لحسم ضم إيبوكا في الميركاتو الصيفي بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع فريقه البرتغالي .

وبات اللاعب قريبا للغاية من الانتقال إلى فيوتشر خاصة بعد توقف مفاوضات الأهلي معه في الفترة الأخيرة .

وكان مسئولو إنبي قرروا الموافقة على رحيل إيبوكا حال تلقي عرض مالي يصل إلى 2 مليون دولار ، ويتمسك مسئولو إنبي بالحصول على هذا المبلغ للموافقة على رحيل اللاعب .

ويرى مسئولو إنبي أن إيبوكا يعد المهاجم الأبرز الآن في الدوري الممتاز ويستحق مبلغ مالي كبير مقابل التفريط في خدماته في الوقت الحالي .
 

نادى فيوتشر إيبوكا فيوتشر انبي الأهلى

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