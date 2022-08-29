تصل إلى الإبعاد.. تحذيرات من الداخلية الكويتية للسائقين في سيارات الأجرة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن تحذيرات عدة خاصة بتنظيم خدمة النقل بالأجرة تحت الطلب والأجرة الجوالة، والتي تصل عقوبتها إلى الإبعاد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية فإنه بإعادة تنظيم خدمة النقل سيتم الأخذ بالاعتبار النقاط التالية:

1 - التدقيق على ملاك أصحاب الشركات والاشتراطات الواجبة توافرها وفقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة لها.

2 - عمل زي (لباس موحد) لأصحاب الأجرة بأنواعها، وتحديد ساعات عمل لهم، بما يتناسب مع قانون العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

3 - حمل بطاقة اللياقة الصحية لسائقي الأجرة، تجدد سنويا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

4 - سيتم سحب التصريح من سائق الأجرة في حالة ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة متكررة، وإحالته للإبعاد، وتسجيل ملاحظة على صاحب مؤسسة الأجرة.

5 - أن تكون سيارة الأجرة مستوفية لجميع الاشتراطات الفنية، ونظيفة من الداخل والخارج عند تحميل الركاب.

6 - عمل حملات تفتيشية على شركات ومكاتب الأجرة بأنواعها بالتنسيق مع وزارة التجارة وبلدية الكويت، لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والاشتراطات الواجب اتباعها وتطبيق أشد العقوبات للشركات والمكاتب المخالفة، تصل لسحب التصاريح ومخاطبة وزارة التجارة لإغلاق الشركة وسحب التراخيص، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2022.