تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1080 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بختام تعاملات مساء يوم السبت الماضي، وذلك بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1724 دولارًا، نتيجة ارتفاع الدولار، وتوقعات قوية برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع المقبل.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو جنيهين بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1080 جنيهًا، وذلك مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع والتي اختتمها عند مستوى 1082 جنيهًا.

أشار، إمبابي، إلى أن السوق المحلي يشهد حالة من عدم الاستقرار حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح اليوم عند مستوى 1074 جنيهًا، ثم ارتفع لمستوى 1080 جنيهًا.

أضاف، أن التوقعات بتحرير سعر الصرف، وتراجع الجنيه أمام الدولار، دفعت السوق لحالة من عدم الاستقرار في الأسعار، نتيجة خلق سوق موازي للدولار، إذ يتوقف تحديد سعر الذهب على عدة عوامل من بينها سعر صرف الدولار بالسوق المحلي.

لفت، إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1234 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 926 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 720 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 8640 جنيه.

أوضح إمبابي، أن اعتزام الدولة بدأ تداول الذهب ضمن بورصة السلع قبيل نهاية العام الجاري، يضبط الأسعار، ويضمن جودة المنتجات من السبائك المطروحة، ويعالج ضعف شفافية الأسعار بالسوق المصرية.

وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح تداول الذهب ضمن بورصة السلع قبيل نهاية العام وفقًا تصريحات رسمية لمسؤولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

