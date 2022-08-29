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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمعية نقاد السينما تحتفل بميلاد المخرج يسري نصر الله الـ 70

صدى البلد

في إطار احتفالها باليوبيل الذهبي، نظمت جمعية نقاد السينما المصريين مساء أمس الأحد لقاءً مفتوحًا مع المخرج يسري نصر الله، احتفالا بعيد ميلاده السبعين خاصة وأنه عضو سابق بالجمعية، وكان مسئولًا عن عدة فعاليات خلال فترة نشاطه النقدي، منها أسبوع الفيلم الألماني وتنظيم عروض الجمعية الثقافية وكتابة المقالات في النشرات.

 

وامتد اللقاء لما يزيد عن الساعتين بقاعة العروض بمركز الثقافة السينمائية في وسط البلد، وأدارت الحوار الناقدة أروى تاج الدين بحضور عدد من أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها.

 

وبدأ حديث المخرج الكبير بذكرياته عن الفترة التي شهدت نشاطه مع جمعيات الثقافة السينمائية مثل نادي سينما القاهرة وجمعية الفيلم وجمعية نقاد السينما المصريين، ليمتد حديثه إلى فترة عمله كاتبًا وناقدًا سينمائيًا، والتحول إلى الإخراج وكذلك ذكرياته مع معاصريه من السينمائيين والنقاد البارزين.

 

كما تطرق الحديث إلى دور الناقد في العالم المعاصر وماذا يمكن أن يلعبه النقد في دعم حرية الرأي والتعبير.

 

هذا وتعود تاريخ عضوية يسري نصر الله في جمعية نقاد السينما المصريين إلى العام 1975، بينما يعود تأسيس الجمعية إلى 1972، وهو نفس العام الذي انضمت إليه للاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، لتكون أول عضو عربي أو أفريقي في الإتحاد.

يسرى نصر الله المخرج يسرى نصر الله مركز الثقافة السينمائي مركز الثقافة السينمائية المخرج الكبير يسرى نصر الله

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