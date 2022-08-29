عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة أسوان يناقش خطة استقبال العام الدراسى الجديد

جانب من اجتماع مجلس
جانب من اجتماع مجلس جامعة أسوان

ناقش مجلس جامعة أسوان خطة إستعدادات الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد 2022/2023 حيث ترأس الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة اجتماع المجلس رقم 122 لشهر أغسطس لعام 2022، وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، بجانب عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة

وقد إفتتح أعمال المجلس الدكتور أيمن عثمان رئيس  الجامعة بالترحيب باعضاء المجلس ، وتقديم التهنئة للدكتور محمد عبدالعزيز مهلل بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعينه نائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.  

جميعهم عمال.. إصابة 11 في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدخل أبو سمبل جنوب أسوان

مصرع شاب غرقاً في ترعة كاسل بكوم أمبو شمال أسوان وانتشال الجثمان

جامعة أسوان تستعد لإستقبال العام الجامعى الجديد 2022/2023

جانب من اجتماع مجلس جامعة أسوان

وأوضح الدكتور أيمن عثمان بأن المجلس استعرض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثيةوالخدمية بالجامعة، واستعراض المجلس خطة الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد 2023/2022 من إجراءات الصيانة والتجهيزات المدن الجامعية والوقوف علي المنصات الإلكترونية وتجهيز قاعات الدرس والمحاضرات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أعمال الرش والتعقيم وغيرها. 

كما صدق المجلس علي إعتماد نتائج العام الدراسي المنتهي لعام 2022/2021 وذلك تيسيرا علي طلاب الجامعة وخاصة الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة ، ووافق المجلس أيضاً على منح عدد من الدرجات العلمية من الدكتوراة والماجستير لعدد من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

هذا وكان قد واصل فريق عمل حياة كريمة بأسوان جولاته الميدانية لتفقد عدد 12 من المشروعات الجارية بقرية الكلح شرق بمركز إدفو والتى يستفيد منها 26 ألف و651 نسمة موزعين 27 تابع ما بين قرية فرعية ونجع .

ندوة إرشادية حول النخيل.. الزراعة تستعد لمهرجان التمور في أسوان

أسوان .. فريق لجنة حياة كريمة يتفقد مشروعات المبادرة فى قرى إدفو

مجلس جامعة أسوان يناقش خطة إستعدادات الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد 

ويأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجولات للمتابعة الميدانية وتذليل العقبات لدفع معدلات العمل ورفع نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وقد أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه تم المرور الميدانى على مشروع إحلال وتجديد مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بنسبة 98 % ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الشهيد على إسماعيل   بنسبة 95 % ، وأيضاً مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 93 % .

وأوضح ناجح مصطفى بأنه تم تفقد مشروع إنشاء مركز شباب الشيخ على ومشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء الكلح شرق بنسبة 87 % لكل منهما ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء كوبرى على ترعة الكيال  بنسبة 85 % ، وأيضاً مشروع إنشاء محطة المعالجة بالكلح شرق بنسبة 80 % ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة 75 % ، وأيضاً مشروع إنشاء مركز شباب الشهيد صلاح نصر بنسبة 60 % .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جامعة اسوان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ضرب ممرضة وعاملة وسب طبيب في مستشفى قصر العيني| ماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان : تنفيذ أعمال إحلال البنية التحتية والتطوير والتجميل بإدفو

ترشيحاتنا

بناء الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة وتأكيد الهوية المصرية.. مدبولي يناقش ملفات الثقافة

أنصار الصدر يستولون على بدلة رئيس العراق بعد اقتحام القصر الجمهوري.. فيديو

عضو بمجلس الإسماعيلي: ما حدث مع حمزة الجمل من يحيى الكومي نكران جميل

موجودة في كل بيت.. تناول هذه الأطعمة يحميك من مرض خطير

الري: تركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ85 بئرا جوفيا بالوادى الجديد

هل يجوز الاحتفال بأعياد ميلاد الأبناء ؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنه فرح|رقص وأغاني وفرقة موسيقية وطلقات نارية..لقطات صادمة من جنازة جورج الراسي

إزاي تتغدى بـ 10 جنيهات.. شاورما فراخ أكلة اقتصادية ومغذية

مش هتصدق الرقم| سعر غير متوقع لـ فستان نيرمين الفقي

كان يمكن إنقاذها..مسعف الأميرة ديانا في حادث وفاتها يروي تفاصيل لأول مرة

فيديو

فيفي عبده شكلها غريب.. فنانات ظهرن بدون مكياج.. شاهد

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ