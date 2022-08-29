مجلس جامعة أسوان يناقش خطة استقبال العام الدراسى الجديد

ناقش مجلس جامعة أسوان خطة إستعدادات الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد 2022/2023 حيث ترأس الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة اجتماع المجلس رقم 122 لشهر أغسطس لعام 2022، وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، بجانب عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

وقد إفتتح أعمال المجلس الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة بالترحيب باعضاء المجلس ، وتقديم التهنئة للدكتور محمد عبدالعزيز مهلل بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعينه نائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

جامعة أسوان تستعد لإستقبال العام الجامعى الجديد 2022/2023

جانب من اجتماع مجلس جامعة أسوان

وأوضح الدكتور أيمن عثمان بأن المجلس استعرض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثيةوالخدمية بالجامعة، واستعراض المجلس خطة الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد 2023/2022 من إجراءات الصيانة والتجهيزات المدن الجامعية والوقوف علي المنصات الإلكترونية وتجهيز قاعات الدرس والمحاضرات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أعمال الرش والتعقيم وغيرها.

كما صدق المجلس علي إعتماد نتائج العام الدراسي المنتهي لعام 2022/2021 وذلك تيسيرا علي طلاب الجامعة وخاصة الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة ، ووافق المجلس أيضاً على منح عدد من الدرجات العلمية من الدكتوراة والماجستير لعدد من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

هذا وكان قد واصل فريق عمل حياة كريمة بأسوان جولاته الميدانية لتفقد عدد 12 من المشروعات الجارية بقرية الكلح شرق بمركز إدفو والتى يستفيد منها 26 ألف و651 نسمة موزعين 27 تابع ما بين قرية فرعية ونجع .

مجلس جامعة أسوان يناقش خطة إستعدادات الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد

ويأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجولات للمتابعة الميدانية وتذليل العقبات لدفع معدلات العمل ورفع نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وقد أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه تم المرور الميدانى على مشروع إحلال وتجديد مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بنسبة 98 % ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الشهيد على إسماعيل بنسبة 95 % ، وأيضاً مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 93 % .

وأوضح ناجح مصطفى بأنه تم تفقد مشروع إنشاء مركز شباب الشيخ على ومشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء الكلح شرق بنسبة 87 % لكل منهما ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء كوبرى على ترعة الكيال بنسبة 85 % ، وأيضاً مشروع إنشاء محطة المعالجة بالكلح شرق بنسبة 80 % ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة 75 % ، وأيضاً مشروع إنشاء مركز شباب الشهيد صلاح نصر بنسبة 60 % .