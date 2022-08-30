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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل بأسوان

انقلاب سيارة - ارشيفية
انقلاب سيارة - ارشيفية

تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق واقع بين مدينتي توشكى وأبوسمبل جنوب مدينة أسوان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. 

 

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحديداً بطريق واقع بين مدينتي توشكى وأبوسمبل جنوب أسوان مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية. 

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نقل 5 مصابين للمستشفى عقب تعرضهم لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل جنوب أسوان 

وكان قد تعرض شخصين لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة بمركبة توك توك مساء الأحد وذلك بطريق ملفات السراج بقرية الطوناب بمركز إدفو شمال أسوان . 

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث التصادم بين سيارة ومركبة توك توك مما أسفر عن إصابة شخصين

بإصابات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقل المصايين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية، والعلاج اللازم. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بإصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم سيارة بتوك توك وتحديدًا بملفات السراج بقرية الطوناب التابعة لمركز إدفو، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة لهما.

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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة بتوك توك فى أسوان

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل جنوب أسوان 

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان عن صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائبًا لرئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث.

وقدم رئيس جامعة أسوان التهنئة للدكتور محمد عبدالعزيز الذى كان يشغل منصب قائم بعمل عميد كلية الهندسة، وشغل الدكتور محمد عبدالعزيز العديد من المناصب الإدارية والقيادية وكيلا لكلية الهندسة ورئيس مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، وشارك في العديد من فعاليات الجامعة والمحافل المحلية والدولية.

كما تقدم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالتهنئة لدكتور محمد عبدالعزيز مهلل لتوليه منصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح والتقدم لجامعة أسوان تحت قيادة الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان. 

تعرض شخصين لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة بمركبة توك توك مساء الأحد وذلك بطريق ملفات السراج بقرية الطوناب بمركز إدفو شمال أسوان . 

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