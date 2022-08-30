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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشاهد تقطع القلب.. تشييع جثمان شهيد الواجب مصطفى علام في مسقط رأسه بأسوان|فيديو

تشييع جثمان شهيد
تشييع جثمان شهيد الواجب الوطنى ابن أسوان البطل مصطفى علام

فى مشهد جنائزى مهيب وسط ترديد هتافات "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، ودعت محافظة أسوان ابنها الشهيد البطل النقيب مصطفى محمد طاهر علام، معاون مباحث القرنة بمحافظة الأقصر، حيث تقدم مراسم الجنازة العسكرية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان يرافقه اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، بجانب جموع غفيرة من أسرة وأقارب وأهالى الشهيد البطل، وذلك بمقابر السيد البدوى بجوار إدارة شرطة النجدة.

محافظ أسوان في جنازة الشهيد النقيب مصطفى علام 

وقد استشهد النقيب مصطفى علام هو وزميله الرائد البطل أحمد الضبيعى، أثناء تأديتهما الواجب الوطنى فى عملية مداهمة لبؤر إجرامية بالمريس بمركز أرمنت.

تشييع جثمان شهيد الواجب الوطنى أبن أسوان النقيب البطل"مصطفى علام"

من جانبه، أعرب اللواء أشرف عطية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد البطل مصطفى محمد، مؤكداً أنه ضرب نموذجاً ومثالاً يحتذى به فى التضحية والدفاع عن الوطن، وأن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال، ولن تنسى تضحياتهم ودورهم البارز فى حماية الوطن وصون مقدراته.

وثمن محافظ أسوان الجهود المتواصلة لأبناء الشعب المصرى من رجال الشرطة والقوات المسلحة فى توفير الأمن والأمان بجميع ربوع وطننا الغالى.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، كلف رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل والمستمر مع الأجهزة الأمنية  وجميع الجهات المعنية لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة، وذلك ضمن أعمال إزالة التعديات بالموجه الـ 20 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

تشييع جثمان شهيد الواجب الوطنى أبن أسوان النقيب البطل "مصطفى علام"

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محافظ أسوان يتابع جهود المحليات لتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات

مشاهد من تشييع جثمان النقيب مصطفى علام

تشييع جثمان شهيد الواجب الوطنى أبن أسوان النقيب البطل "مصطفى علام"

وشدد المحافظ على ضرورة أن يتوازى مع ذلك قيام المحليات بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، بجانب القيام بمراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية المختلفة، والتفاعل مع أى شكاوى أو مطالب جماهيرية أولاً بأول.

فى السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، بتنظيم حملة استهدفت الإزالة الفورية لـ 5 حالات بمساحة 2250 م2 بنطاق حى شرق بمنطقة كيما، عبارة عن أسوار ومبانٍ، وهو الذى توازى مع تنظيم حملة بنطاق حى جنوب استهدفت غلق وتشميع لـ 9 محلات مخالفة لعدم وجود رخصة نشاط، وكذا غلق وتشميع ورشة مخالفة بدون رخصة داخل إحدى المناطق السكنية.

تشييع جثمان شهيد الواجب الوطنى ابن أسوان النقيب البطل "مصطفى علام"
تشييع جثمان شهيد الواجب الوطنى ابن أسوان النقيب البطل "مصطفى علام"
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