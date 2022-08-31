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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بلوك بلوك بلوك..العالم يوجه ضربة أخرى إلى ترامب

بلوك بلوك بلوك..العالم
بلوك بلوك بلوك..العالم يوجه ضربة أخرى إلى ترامب

حظر متجر التطبيقات جوجل بلاي منصة التواصل الاجتماعي الخاصة  الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمعروفة باسم "تروث سوشيال" التي تم إطلاقها في شهر فبراير من هذا العام.

بحسب BBC، قالت شركة جوجل إن منصة تروث سوشيال، تنتهك سياساتها بشأن المحتوى الذي يتضمن تحريض على العنف، و تهديدات جسدية ، مما دفع شركة جوجل العملاقة إلى حظرها، جدير بالذكر أنه لن يتمكن مستخدمو هواتف أندرويد بعد هذه الخطوة، من الحصول على تطبيق منصة تروث سوشيال.

جوجل بلاي يحظر منصة تروث سوشيال لترامب

 

يرجع خلاف سابق بين منصة تروث سوشيال الاجتماعية الجديدة و جوجل ، حيث سبق أن تم توجيه الاتهامات إلى الرئيس التنفيذي في تروث ، ديفين نونيس، شركة جوجل بالاحتكار.

 

قال متحدث باسم جوجل "أخطرنا منصة تروث سوشيال في 19 أغسطس بعدة انتهاكات للسياسات المتعلقة بالمعايير”، وأضاف أن "وجود أنظمة فعالة لمراقبة المحتوى، هو شرط من شروط الخدمة لأي تطبيق يتواجد على جوجل بلاي".

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كما وضحت جوجل أنها قدمت نصيحة لتروث سوشيال ، حول كيفية حلّ المشاكل، بينما لم يتم الحصول على أي رد من المعنيين في تروث سوشيال على طلب BBC  حتى الآن.

وكان ترامب قد منع من استخدام فيسبوك وتويتر، بعد واقعة اقتحام مبنى الكابيتول العام الماضي، ويحاجج المنتقدون أن لدى منصة "تروث سوشيال" مشكلة مع المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية.

جدير بالذكر أن منصة توصف تروث سوشيال" بمنصة "الكلمة الحرّة"، وأنشأها دونالد ترامب في البداية، واختار أن يصرّح من خلالها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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