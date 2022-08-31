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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان ترفع سقف استقبالها للوافدين من الخارج إلى 50 ألف شخص يوميا

صدى البلد

 أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن اليابان سترفع الحد الأقصى اليومي للوافدين المسموح لهم بدخول البلاد إلى 50 ألفًا اعتبارًا من 7 سبتمبر، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف قيود كورونا الحدودية.
وقال كيشيدا، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم /الأربعاء/، "لقد رأينا التبادلات الدولية تكتسب زخمًا في أجزاء مختلفة من العالم، لذلك نرفع الحد الأقصى اليومي للوافدين الجدد إلى 50 ألفًا اعتبارًا من 7 سبتمبر للانضمام إلى هذا الاتجاه الدولي السائد والتأكد من الاستفادة بمزايا ضعف الين الياباني".
وأضاف: "نعمل على جعل دخول الأشخاص سلسًا مثلما فعلت مجموعة الدول السبع الأخرى وسنزيد من تسهيل الإجراءات الحدودية مع مراعاة حالة العدوى في الداخل والخارج واحتياجات المسافرين والتدابير الحدودية التي تتخذها الدول الأخرى"، غير أن رئيس الوزراء الياباني لم يخض في تفاصيل بشأن موعد تخفيف القيود.
وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن كيشيدا أن الحكومة سوف تطرح اعتبارًا من مطلع أكتوبر تحصينات ضد سلالة أوميكرون شديدة العدوى. 
وكانت اليابان قد أغلقت أبوابها فعليًا في وجه الرعايا الأجانب غير المقيمين، ما أثار انتقادات بأن هذه الخطوة صارمة للغاية، ولكن الحكومة عملت على تخفيفها تدريجياً مع تقدم وتيرة التحصينات.
ولا تزال اليابان تكافح في مواجهة موجة كورونا السابعة وسط مساعي كيشيدا للحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد.
جدير بالذكر أن كيشيدا كان يعمل عن بعد في مقر إقامته الرسمي منذ أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الشهر، ولكنه عاد لمزاولة مهامه في مكتب رئيس الوزراء اليوم.
ويشار إلى أن الحكومة اليابانية كانت تسمح في السابق بدخول 20 ألف زائر فقط يوميا.
 

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