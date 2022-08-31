محافظ أسوان يتابع أنشطة مبادرة "لتسكنوا إليها" للتيسير على الشباب قبل الزواج

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود ومواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون للتوسع فى تنظيم الأنشطة والفعاليات ضمن مبادرة الأزهر الشريف " لتسكنوا إليها " .

ويأتى ذلك بهدف الاستفادة من دورها الفعال وآثارها الإيجابية فى تحقيق التوعية المجتمعية المطلوبة لتيسير الأمور والتجهيزات الخاصة بالزواج مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للأهالي والأسر بمختلف المدن والقرى على مستوى المحافظة.

للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج مبادرة " لتسكنوا إليها" بأسوان تواصل أنشطته

جهود مبادرة " لتسكنوا إليها " بأسوان

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مشايخ وعلماء الأزهر الشريف ومختلف الجهات المعنية تم تنظيم ندوتين توعويتين إحداهما بقرية البحيرة بمركز إدفو والأخرى بجمعية تنمية المجتمع بمنطقة السيل الريفى بحى شرق مدينة أسوان.

وأوضحت هدى مصطفى بأن الندوتين شارك فيها 130 من السيدات والرجال والشباب وقد تناولت العديد من الموضوعات والتحديات المجتمعية الحالية ومنها موضوع المغالاه فى المهور وأساليب التربية الصحيحة ، بالإضافة إلى بحث موضوع الزواج المبكر وأسباب الطلاق بين المتزوجين حديثاً ، علاوة على مناقشة موضوع الاقتصاد والترشيد فى الاستهلاك فى مختلف الجوانب الحياتية.

هذا فيما وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين ببحث ودراسة الشكاوى الواردة بخصوص تضرر المواطنين من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب بمنطقة الصداقة الجديدة ، مشدداً على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحلول المناسبة لتلبية هذه الشكوى بالشكل المطلوب.

محافظ أسوان يتابع أنشطة مبادرة"لتسكنوا إليها"للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج

جهود مبادرة " لتسكنوا إليها " بأسوان

ومن جانبه كشف المهندس يحيى أبوزيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن منطقة الصداقة الجديدة يتم تغذيتها عن طريق خزانات علوية ، وفى حالة زيادة استهلاك المياه ينخفض منسوب مياه الخزان، مما يؤدى إلى انقطاع المياه أثناء النهار مع ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح يحيى أبو زيد بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان سوف يتم التشديد والالتزام بمراعاة رفع منسوب الخزانات من خلال تقليل التصريف ليلاً من الساعة الثانية صباحاً وبحد أقصى حتى الساعة الخامسة صباحاً وذلك لتفادى إنخفاض المنسوب وللمحاولة دون حدوث انقطاع للمياه أثناء ساعات النهار.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بعقد ندوات إرشادية للتوعية بأهمية المهرجان الدولى السادس للتمور والذى سينعقد فى الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعظيم القيمة المضافة لأكثر من 2.2 مليون نخلة ، وتحقيق التكامل بين كافة المشاركين للوصول إلى أفضل مستوى من التجهيز والإعداد بما يساهم فى العرض الراقى والمشرف الذى يليق بالمكانة الحضارية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .