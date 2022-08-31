عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع أنشطة مبادرة "لتسكنوا إليها" للتيسير على الشباب قبل الزواج

جهود مبادرة لتسكنوا
جهود مبادرة " لتسكنوا إليها " بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود ومواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون للتوسع فى تنظيم الأنشطة والفعاليات ضمن مبادرة الأزهر الشريف " لتسكنوا إليها " .

ويأتى ذلك بهدف الاستفادة من دورها الفعال وآثارها الإيجابية فى تحقيق التوعية المجتمعية المطلوبة لتيسير الأمور والتجهيزات الخاصة بالزواج مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للأهالي والأسر بمختلف المدن والقرى على مستوى المحافظة.

محافظ أسوان يحيل شكوى بعض أهالى قرية أبوسمبل بنصر النوبة للتحقيق

محافظ أسوان يفاجئ عروسين في " فوتوسيشن "

للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج مبادرة " لتسكنوا إليها" بأسوان تواصل أنشطته

جهود مبادرة " لتسكنوا إليها " بأسوان

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مشايخ وعلماء الأزهر الشريف ومختلف الجهات المعنية تم تنظيم ندوتين توعويتين إحداهما بقرية البحيرة بمركز إدفو والأخرى بجمعية تنمية المجتمع بمنطقة السيل الريفى بحى شرق مدينة أسوان.

وأوضحت هدى مصطفى بأن الندوتين شارك فيها 130 من السيدات والرجال والشباب وقد تناولت العديد من الموضوعات والتحديات المجتمعية الحالية ومنها موضوع المغالاه فى المهور وأساليب التربية الصحيحة ، بالإضافة إلى بحث موضوع الزواج المبكر وأسباب الطلاق بين المتزوجين حديثاً ، علاوة على مناقشة موضوع الاقتصاد والترشيد فى الاستهلاك فى مختلف الجوانب الحياتية.

هذا فيما وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين ببحث ودراسة الشكاوى الواردة بخصوص تضرر المواطنين من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب بمنطقة الصداقة الجديدة ، مشدداً على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحلول المناسبة لتلبية هذه الشكوى بالشكل المطلوب.

جميعهم عمال.. إصابة 11 في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدخل أبو سمبل جنوب أسوان

مصرع شاب غرقاً في ترعة كاسل بكوم أمبو شمال أسوان وانتشال الجثمان

محافظ أسوان يتابع أنشطة مبادرة"لتسكنوا إليها"للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج 

جهود مبادرة " لتسكنوا إليها " بأسوان

ومن جانبه كشف المهندس يحيى أبوزيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن منطقة الصداقة الجديدة يتم تغذيتها عن طريق خزانات علوية ، وفى حالة زيادة استهلاك المياه ينخفض منسوب مياه الخزان، مما يؤدى إلى انقطاع المياه أثناء النهار مع ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح يحيى أبو زيد بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان سوف يتم التشديد والالتزام بمراعاة رفع منسوب الخزانات من خلال تقليل التصريف ليلاً من الساعة الثانية صباحاً وبحد أقصى حتى الساعة الخامسة صباحاً وذلك لتفادى إنخفاض المنسوب وللمحاولة دون حدوث انقطاع للمياه أثناء ساعات النهار.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بعقد ندوات إرشادية للتوعية بأهمية المهرجان الدولى السادس للتمور والذى سينعقد فى الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعظيم القيمة المضافة لأكثر من 2.2 مليون نخلة ، وتحقيق التكامل بين كافة المشاركين للوصول إلى أفضل مستوى من التجهيز والإعداد بما يساهم فى العرض الراقى والمشرف الذى يليق بالمكانة الحضارية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

لفظ خارج.. هل يعاقب الأهلي أحمد عبد القادر على ما قاله ؟

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

محدش يقول ماتت كافرة.. 5 رسائل قاسية من فتاة المنصورة قبل التخلص من حياتها

التانجو الأرجنتيني.. تطورات التعاقد مع مدير فني جديد لـ الأهلي.. تفاصيل

أفضل قرض بنكي بدون فوائد.. خد فلوسك وسدد براحتك

مفاجأة مدوية بشأن تجديد إبراهيم عادل مع بيراميدز

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يحيل شكوى بعض أهالى قرية أبوسمبل بنصر النوبة للتحقيق

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة مذهلة تضع ترامب في طريقه إلى محاكمة كبرى

شيكابالا مفاجأة الحلقة.. مومن زكريا ضيف إسعاد يونس في صاحبة السعادة

رئيس لكل المصريين.. السيسي يوجه بدعم مصاريف الملتحقين بالجامعات الأهلية

كان بيصورها.. بلطجي يعتدي بالضرب المبرح على زوجته لمدة 3 سنوات ببريطانيا

بتخفيضات تصل لـ70%.. التموين: فتح أبواب معرض أهلا مدارس بدءا من الغد

احذر.. الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تصوير جثث الموتى ونشرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستعدادات النهائية للسجادة الحمراء بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.. شاهد

بعد أزمة كندة علوش... كيفية تفادي الولادة المبكرة ؟

بعد إصابة ديانا هشام.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص من الحروق

في عيد ميلادها الـ52 .. الملكة رانيا بإطلالة شبابية رفقة عائلتها| شاهد

فيديو

كريم الحسيني لـ صدي البلد : أخوض أولي تجاربي فى مجال الإخراج بـ الحب وتفاصيله .. وكتبت أعمالا تليق ب تامر حسني

تفاصيل مصرع اليوتيوبر أحمد ميرندا بالمقطم.. ووالدته تنهار في البث المباشر| فيديوجراف

القمح والسلع وعجز الموازنة.. رسائل وزير المالية للمواطنين/ فيديو جراف

قضية تاريخية ..أول سيدة تطلب زوجها في بيت الطاعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ