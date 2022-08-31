طوارئ وترقب.. بعد اختيار حماقي لإحياء ختام حفلات مهرجان العلمين لصيف 2022

عقب اختيار الميجا ستار محمد حماقي لإحياء حفل ختام مهرجان العلمين "أرينا" يوم الجمعة القادم 2 سبتمبر وضع القائمون على الحفل خطة طوارئ وترقب لاستيعاب التوافد الضخم من الجمهور حيث يتوقع له ان يكون الحفل الأكثر عددا منذ إطلاق في فعاليات المهرجان مع بداية موسم صيف 2022 .



يعد الحفل هو الأول لحماقي في العلمين الجديدة والذي يتيح لكل فئات الجمهور من الحضور على عكس حفلاته الخاصة التي اقامها بالساحل الشمالي هذا الصيف والتي كانت تكلفة تذاكرها مرتفعة نظرا لاقتصار الحضور علي عدد محدد حسب القدرة الاستيعابية لكل مكان.

ومن المقرر ان يقدم حماقي وصلة غنائية مميزة بأغاني" زيها مين" و" لا ملامة" ،" من قلبي بغني" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" .. بالإضافة إلى أغنيته الجديدة "أدرنالين " التي تصدرت تريند المركز الأول على مدى 12 يومًا منذ اطلاقها " على يوتيوب وتحقيقها لقرابة 25 مليون مشاهدة حتى الآن وهي من كلمات ولحن عزيز الشافعي وتوزيع تميم.

حفل حماقي في ختام مهرجان العلمين أرينا لصيف 2022 يتم تجهيزه بمواصفات لايف "أكثر من عالمية ويقوم بتنظيمه و D Media "و ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وIncent .

و يشارك في التجهيزات وليد الحريري بالاضاءة وللمؤثرات البصرية و fire works مبهر للفنان احمد عصام ومسرح ومدرجات vip تعد الأضخم في مصر والعالم من تصميم تامر فوزي وصوت عماد نبيل.

وأحيا حماقي مؤخرا عدد من الحفلات الغنائية الضخمة بعدد من الشواطئ في الساحل الشمالي والمنصورة الجديدة لصيف 2022 بالاضافة الى حفلاته بدول الخليج العربي والتي حققت جماهيرية غير مسبوقة ليفرض سيطرته بقوة على قلوب عشاقه في مختلف الدول العربية.



وتربع حماقي طوال عام 2021 على عرش أضخم الإحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي والتي شهدت متابعات عالمية كان أبرزها تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل أكثر من "مائة وخمسون" قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1" - منفردا - بمدينة جدة بحضور 25 الف من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية وهو الحدث الذي يتابعه 85 مليون متفرج حول العالم و اختياره لإفتتاح فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالامارات والذي اقيم بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد ومؤخرا إحيائه لافتتاح " ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض .



كما تتطرق حماقي بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف 2021 الماضي إلى منصات إلكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت" Fortnite الشهيرة عالميا .



و يعد حماقي أول مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال في بث مباشر "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ال 300 ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.