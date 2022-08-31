عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طوارئ وترقب.. بعد اختيار حماقي لإحياء ختام حفلات مهرجان العلمين لصيف 2022

صدى البلد

عقب اختيار الميجا ستار محمد حماقي لإحياء حفل ختام مهرجان العلمين "أرينا" يوم الجمعة القادم 2 سبتمبر وضع القائمون على الحفل خطة طوارئ وترقب  لاستيعاب التوافد الضخم من الجمهور حيث يتوقع له ان يكون الحفل الأكثر  عددا منذ  إطلاق في فعاليات المهرجان مع بداية موسم صيف 2022 .


يعد الحفل هو الأول لحماقي في العلمين الجديدة والذي يتيح لكل فئات الجمهور من الحضور على عكس حفلاته الخاصة التي اقامها بالساحل الشمالي هذا الصيف والتي كانت تكلفة تذاكرها مرتفعة نظرا لاقتصار الحضور علي عدد محدد حسب القدرة الاستيعابية لكل مكان.

ومن المقرر ان يقدم حماقي وصلة غنائية مميزة  بأغاني" زيها مين" و" لا ملامة" ،" من قلبي بغني" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي"  و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي"  .. بالإضافة إلى أغنيته الجديدة "أدرنالين " التي تصدرت تريند المركز الأول على مدى 12 يومًا منذ  اطلاقها " على يوتيوب وتحقيقها لقرابة 25 مليون مشاهدة حتى الآن وهي من كلمات ولحن عزيز الشافعي وتوزيع تميم.

 

حفل حماقي في ختام مهرجان العلمين أرينا لصيف 2022 يتم تجهيزه بمواصفات لايف "أكثر من عالمية ويقوم بتنظيمه و  D Media "و ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس"  وIncent .

و يشارك في التجهيزات وليد الحريري بالاضاءة وللمؤثرات البصرية و fire works مبهر للفنان احمد عصام ومسرح  ومدرجات vip تعد الأضخم في مصر والعالم من تصميم  تامر فوزي وصوت عماد نبيل.

وأحيا حماقي مؤخرا عدد من الحفلات الغنائية الضخمة بعدد من الشواطئ في الساحل الشمالي والمنصورة الجديدة لصيف 2022 بالاضافة الى حفلاته بدول الخليج العربي والتي حققت جماهيرية غير مسبوقة ليفرض سيطرته بقوة على قلوب عشاقه في مختلف الدول العربية.


وتربع حماقي طوال عام  2021  على عرش أضخم الإحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي والتي شهدت متابعات عالمية كان أبرزها تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي  بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل  أكثر من "مائة وخمسون"  قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1"  - منفردا - بمدينة جدة بحضور 25 الف من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية وهو الحدث الذي يتابعه 85 مليون متفرج حول العالم و اختياره  لإفتتاح  فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالامارات والذي اقيم  بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد ومؤخرا إحيائه لافتتاح " ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض .


كما  تتطرق حماقي  بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف 2021 الماضي إلى منصات إلكترونية  لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها  بداية من  اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت"  Fortnite الشهيرة عالميا .


و يعد حماقي أول  مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال  في بث مباشر  "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ال 300 ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

بث مباشر الآن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (1-1) في الدوري الإنجليزي

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

مصدوم.. السبب الحقيقي وراء رفض كيروش تدريب الأهلي

لفظ خارج.. هل يعاقب الأهلي أحمد عبد القادر على ما قاله ؟

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

مبلغ خرافي .. مفاجأة صادمة بشأن رحيل سواريش عن الأهلي

ترشيحاتنا

الغرف التجارية : لا نقص في أي سلعة والشاي رصيده يتجاوز العام

توتنهام يتعادل 1-1 مع وست هام في الدوري الإنجليزي

القومي للمرأة يختتم فعاليات دورة إعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية

رضا حجازي يقرر الإبقاء على اسم طارق شوقي مطبوعًا في الكتب المدرسية

دمهم ثقيل .. عفاف شعيب ترد على شائعة وفاتها .. فيديو

زيادة سعر أردب القمح.. الحكومة تستهدف زراعة 4 ملايين فدان هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاي تتعشى بـ 5 جنيه.. مخبوزات بالعجوة

فيديو أشعل السوشيال ميديا .. شبح مارادونا يتدرب في ملعب بـ أسكتلندا

من الأجمل؟.. نجلاء بدر ورانيا يوسف في سباق الإطلالات على شاطئ البحر

جوليان مور وكاثرين دينوف.. أبرز إطلالات نجوم ونجمات حفل افتتاح مهرجان فينيسيا

فيديو

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

كريم الحسيني لـ صدي البلد : أخوض أولي تجاربي فى مجال الإخراج بـ الحب وتفاصيله .. وكتبت أعمالا تليق ب تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ