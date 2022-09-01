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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مدير عام مركز تنمية الكتاب: أئمة وواعظات الأوقاف فازوا بثقة المجتمع

ورشة حكي للأطفال
ورشة حكي للأطفال

شاركت الكاتبة الكبيرة إيمان سند المدير العام لمركز تنمية الكتاب بالهيئة المصرية العامة للكتاب بورشة "حكي" للأطفال، وصاحب ذلك ورشة مسرحية للأطفال قدمتها ارحمة محجوب بعنوان: “هادي لا يحب المذاكرة”.

ورشة حكي للأطفال

 كما شارك في اللقاء المبتهلان الصغيران سيف الدين وعمار مجاهد بفقرة المبتهل الصغير، وذلك بمسجد الكبير بمسطرد بالقليوبية، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الرحمن رضوان مدير الدعوة، والشيخ علي عبد النعيم علي زهران مدير إدارة أوقاف شبرا الخيمة شرق، والدكتور طه مهدي عبد الرحمن مفتش بإدارة شبرا الخيمة شرق، والشيخ سيد بدوي إسماعيل إمام المسجد.
وخلال فعالية ورشة "حكي" أكدت إيمان سند المدير العام لمركز تنمية الكتاب بالهيئة المصرية العامة للكتاب أن البرنامج الصيفي للطفل يعكس الدور الرائد لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وأن إقامة البرنامج الصيفي للأطفال ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالطفل، فالأطفال هم بناة المستقبل.

وأشادت بمبادرة حق الطفل التي تتبناها وزارة الأوقاف والتي تحظى برعاية خاصة من أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مقدمة خالص الشكر والتقدير له وللقائمين على هذا البرنامج، فهذا البرنامج يعد لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وأننا نأمن على أطفالنا المشاركون في هذه النشاطات حيث إنهم في أيدٍ أمينة، وأن البرنامج شهد تعاونًا وتكاتفًا بين وزارة الأوقاف وبين مؤسسات الدولة الوطنية.
وأكدت أن مجلة "الفردوس" تشكل تقويمًا سلوكيًّا إيجابيًّا للأطفال من خلال أحداث الرواية، والتي استخدمت فن الكوميكس لتوجيه الطفل والتأثير عليه إيجابيًّا للتفاعل مع أحداث الرواية وحب القيم المجتمعية النبيلة، مشيدة بما رأته رأي العين من نجاح لأئمة وواعظات الأوقاف في الحصول على ثقة المجتمع والتفاف الأطفال حولهم بهذه القوة والكثافة، وبالتفاعل مع الوسائل العصرية في التربية والتثقيف للأطفال كاستخدام مسرح العرائس، وأسلوب القصص، وأسلوب المسابقات، والتحفيز بالجوائز العينية للأطفال من خلال البرنامج الصيفي والذي يعقد بالمساجد.
وخلال الفعاليات أعرب أولياء الأمور عن سعادتهم الغامرة بمشاركة أطفالهم في البرنامج الصيفي الذي قدمته وزارة الأوقاف لأطفالهم، مؤكدين أن الأوقاف مصدر موثوق لتلقي الأطفال والشباب القيم والأخلاق النبيلة، وأن إقامة البرنامج الصيفي بالمساجد ربط للأطفال بالمساجد، كما أنه أعاد صلتهم الروحية بالمسجد، كما أنه يربي الأطفال تربية إسلامية صحيحة، بما يتناسب مع تعاليم الإسلام التي لا تشوبها شائبة في الحسن والجمال والسماحة.
وقد شارك في الفعالية المبتهلان الصغيران/ سيف الدين وعمار مجاهد بفقرة المبتهل الصغير، كما تم تقديم عرض مسرحي بالعرائس لعدد من القصص التربوية للأطفال تفاعل معها الأطفال بشكل كبير، وتم تكريم الأطفال المتميزين، كما تم إهداء الأطفال نسخًا من مجلة "الفردوس".

تنمية الكتاب حكي إيمان سند الدكتورة هدى حميد ملف الأطفال الفردوس أولياء الأمور البرنامج الصيفي ورشة حكي للأطفال

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