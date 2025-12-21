التنمية المحلية: محافظات الجنوب شهدت تحولاً جذرياً وانتقلت من عقود الإهمال والتهميش إلى صدارة التنمية الشاملة

أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن محافظات الجنوب شهدت تحولاً جذرياً وانتقلت من عقود الإهمال والتهميش إلى صدارة خريطة التنمية الشاملة، وذلك بفضل المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية منذ عام 2016.

طفرة في البنية التحتية

وأوضح الهلباوي، في لقاء مع الاعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الدولة وضعت ميزانيات ضخمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، حيث بلغت مخصصات برنامج التنمية المحلية وحده نحو 33 مليار جنيه، بخلاف المبادرات الرئاسية الأخرى مثل "حياة كريمة".

وأشار إلى أن قطاع الصرف الصحي شهد إنجازات غير مسبوقة، حيث وصلت نسبة التغطية إلى 100% في مدينتي "قفط" و"نقادة" بمحافظة قنا، بالإضافة إلى قرى عديدة كانت محرومة في سوهاج.

قطاع مياه الشرب

كشف الهلباوي عن إنشاء 8 محطات مياه كبرى لضمان إتاحة الخدمة وجودتها في المناطق التي كانت تعاني من نقص حاد، مؤكداً أن هذه المشروعات مثلت "حجر الزاوية" في إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.