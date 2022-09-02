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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفاو: انخفاض أسعار معظم السلع الغذائية العالمية للشهر الخامس على التوالي

الفاو
الفاو

انخفض مؤشر الفاو لأسعار الغذاء بنسبة 1.9 في المائة بينما تشير التوقعات الاحدث للمنظمة إلى انخفاض إنتاج الحبوب العالمي في عام 2022

وانخفض مقياس أسعار السلع الغذائية العالمية للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، حيث انخفضت أسعار معظم البنود المعيارية، وفقًا لتقرير جديد صدر اليوم الجمعة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وبلغ متوسط ​​مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية الذي تمت مراقبته عن كثب 138.0 نقطة في أغسطس، بانخفاض 1.9 في المائة عن يوليو، رغم أنه ظل أعلى بنسبة 7.9 في المائة من قيمته في العام السابق. 

ويتتبع المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة بشكل شائع.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 1.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو انخفاض مدفوع بانخفاض بنسبة 5.1 في المائة في أسعار القمح العالمية ما عكس تحسن آفاق الإنتاج في أمريكا الشمالية والاتحاد الروسي وكذلك استئناف الصادرات من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا. 

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وظلت أسعار الأرز في المتوسط ​​ثابتة خلال الشهر، في حين ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة بشكل هامشي، بنسبة 0.2 في المائة ، حيث قوبل انخفاض أسعار الذرة العالمية بسبب ظروف النمو الحارة والجافة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بانخفاض معدل نمو الشعير أسعار الذرة الرفيعة.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.3 في المائة عن شهر يوليو ، ووصل إلى مستوى أقل بقليل من أغسطس 2021. 

وارتفعت أسعار زيت الصويا العالمية بشكل معتدل بسبب المخاوف بشأن تأثير الظروف الجوية غير المواتية على الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تم تعويض المكاسب بشكل أكبر من خلال انخفاض أسعار زيوت النخيل وعباد الشمس وبذور اللفت، ما يعكس زيادة توافر زيت النخيل من إندونيسيا، بسبب انخفاض ضرائب التصدير، والاستئناف التدريجي لشحنات زيت عباد الشمس من موانئ أوكرانيا.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان بنسبة 2.0٪ في أغسطس، بينما ظل أعلى بنسبة 23.5٪ من قيمته في أغسطس 2021. 

وارتفعت أسعار الجبن العالمية للشهر العاشر على التوالي ، بينما تراجعت أسعار الألبان وسط توقعات بزيادة الإمدادات من نيوزيلندا ، حتى مع انخفاض معدلات الإنتاج في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 1.5 في المائة عن شهر يوليو ، لكنه ظل أعلى بنسبة 8.2 في المائة عن قيمته قبل عام. تراجعت الأسعار الدولية للحوم الدواجن في أغسطس وسط زيادة توافر الصادرات العالمية ، بينما انخفضت الأسعار العالمية للحوم الأبقار بسبب ضعف الطلب المحلي في بعض البلدان المصدرة الرئيسية، وارتفعت أسعار لحوم الخنزير.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 2.1 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2021 ، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع سقف الصادرات في الهند وانخفاض أسعار الإيثانول في البرازيل.

توقعات أقل لإنتاج الحبوب لعام 2022

وأصدرت الفاو اليوم أيضًا توقعاتها المحدثة لإنتاج الحبوب لعام 2022، مع توقعات أقل بكثير. 

ومن المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج العالمي من الحبوب بمقدار 38.9 مليون طن ، أو 1.4 في المائة، عن العام السابق، وفقًا لموجز العرض والطلب الجديد من الحبوب.

ويتعلق الجزء الأكبر من التعديل النزولي بالحبوب الخشنة، حيث من المتوقع أن تنخفض غلة الذرة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 16 في المائة عن متوسطها لمدة خمس سنوات بسبب الظروف المناخية الحارة والجافة الاستثنائية. 

على النقيض من ذلك، رفعت الفاو توقعاتها لإنتاج القمح العالمي من تقريرها الأخير في يوليو إلى 777 مليون طن، وهو انخفاض ضئيل عن عام 2021، على خلفية المحاصيل القياسية المتوقعة في الاتحاد الروسي والظروف المناخية المواتية في أمريكا الشمالية. 

ومن المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج الأرز العالمي بنسبة 2.1 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2021.

ويبلغ الاستخدام العالمي للحبوب لعام 2022/2023 الآن 2792 مليون طن ، بينما من المتوقع أن تتقلص مخزونات الحبوب العالمية في نهاية مواسم 2023 بنسبة 2.1 في المائة لتصل إلى 845 مليون طن. 

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض نسبة مخزونات الحبوب العالمية إلى الاستخدام انخفاضًا طفيفًا من 30.9 في المائة في 2021/202 إلى 29.5 في المائة، وهو مستوى تلاحظ منظمة الأغذية والزراعة أنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا من منظور تاريخي.

ومن المتوقع أن تنخفض التجارة العالمية في الحبوب بنسبة 1.9 في المائة في 2022/2023 (يوليو / يونيو) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ، لتصل إلى 469.6 مليون طن.

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