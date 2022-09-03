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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة زوجها.. داليا مصطفى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

داليا مصطفي وزوجها
داليا مصطفي وزوجها

شاركت الفنانة داليا مصطفى فيديو جديدا لها، عبر حسابها الشخصي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة داليا مصطفى في الفيديو عبر خاصية الستوري، برفقة زوجها الفنان شريف سلامة، مما نال إعجاب متابعيها.

بقميص مكشوف.. داليا مصطفى تثير الجدل من جديد في الساحل

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "الحرير المخملي" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورًا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

مسلسل “الحرير المخملي” بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي.

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