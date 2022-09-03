يواصل “صدى البلد“ عرض سلسلة ”جبر الخواطر” لبعض الحالات والقصص الإنسانية التي نشهدها يومياً داخل مختلف محافظات الجمهورية، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من المسئولين لوضع حلول لها.

ونعرض بعض مشاكل وهموم المواطنين داخل محافظة أسوان، والتي من بينها مشاكل تخص بعض الأفراد، والتي تتمثل في توفير علاج لهم أو غير ذلك من المستلزمات والمطالب والاحتياجات الملحة، مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

تدخل إنسانى من محافظ أسوان لسداد مديونية إحدى الغارمات وإدراجها بتجهيز العرائس

وكان طلب هـ.م الذى يتمثل فى سداد مديونيات بنكية عليها، وكذا مساعدتها فى توفير بعض المستلزمات المنزلية.

وعندما تم عرض هذا المطلب على محافظ أسوان اللواء أشرف عطية قرر على الفور بصرف إعانة مالية عاجلة لإحدى السيدات الغارمات من أجل تمكينها لتسديد المديونية المالية المتأخرة عليها ، وعدم قدرتها على السداد ، بجانب إدراجها ضمن تجهيز العرائس لمبادرة " الناس لبعضهم "، لتتحول دموعها إلى فرحة وسعادة على وجهها.

وترك هذا التدخل السريع من محافظ أسوان، أثراً إيجابياً على المواطنة التى حرصت على تقديم الشكر للمحافظ، وجميع الأجهزة المعاونة له.

جبر الخواطر..محافظ أسوان يتدخل لسداد مديونية إحدى الغارمات وإدراجها بتجهيز العرائس

هذا وفى مفاجأة سارة لأهالى منطقة البشارية والعبابدة والمناطق المماثلة لهم بمختلف المراكز والمدن لتقنين أوضاعهم أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إعتماد الدفعة الأولى من عقود تمليك منازلهم وذلك بعد مرور 8 سنوات كأول محافظة تحصل على موافقة وزارة المالية للتصرف بالأمر المباشر لتمليك منازل المواطنين عقب قيام المحافظ بعرض هذا المطلب على وزير المالية الدكتور محمد معيط بما يساهم بدوره فى تحقيق الإستفادة لأكثر من 30 ألف نسمة .

وأشار محافظ أسوان إلى أن ذلك جاء فور الإنتهاء من أعمال اللجان المختصة بالتقنين والمشكلة طبقاً للمادة 71 من القانون 182 لسنة 2018 ، وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بسرعة التقدم للوحدة المحلية المختصة لإستيفاء المستندات اللازمة للعرض على اللجان ، وإستكمال الإجراءات وسداد الرسوم المطلوبة حتى يتسنى تحقيق الإستفادة المثلى لكافة المقيمين بهذه المناطق.

وتابع اللواء أشرف عطية إلى أن مبادرة تقنين الأوضاع طبقاً للمادة 71 يتم تطبيقها على الحالات المماثلة الأخرى بمختلف المدن والمراكز لتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى لأكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة حيث أنه تم إعتماد الموافقة لعدد 544 طلبا ، كما سداد 310 مواطنين للرسوم المقررة ، وبناء على ذلك تم تحرير عقود تمليك لهم .