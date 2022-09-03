العيب فيك | رد صارخ من مظهر شاهين على دعوة زواج المساكنة

قال الشيخ مظهر شاهين إن أحد الفنانين يدعو للزواج بما يسمى نظام المساكنة مضيفا :افتكاساتك دي شغل تسالي لا تناسب مقام الزواج الذي وصفه الله تعالى في كتابه بالميثاق الغليظ".

وأضاف شاهين: "البنت المحترمة بنت الناس لا تقبل إلا برجل يحفظ لها كرامتها ومكانتها وحقوقها والإسلام حين شرع العقود كان الهدف من ذلك الحفاظ علي كرامة المرأة وحقوقها، وحقوق ما قد ينتج عن هذا الزواج من أبناء، والحفاظ علي النسل".

وأضاف شاهين:"أي شخص يقبل أن تعيش أخته أو ابنته مع شخص أجنبي عيشة الأزواج تحت سقف واحد بدون عقد زواج يكون ديوثا.

وقال مظهر شاهين:"الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام، وليس ٤٢٠٠ دين كما تزعم، إلا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا خبل، وغباء البعض ليس مسؤولية الإسلام".

وقال مظهر شاهين إن الزواج آية من آيات الله ، ذكره في كتابه فقال:﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ، والزواج ليس كما يظن البعض أنه وسيلة للمتعة وفقط، بل إن الزواج قد شرع لهدف أسمي وأعظم ألا وهو الحفاظ علي ذرية آدم وتناسلها لتحقق مراد الله منها في عبادته وعمارة هذا الكون، عبر وسيلة مشروعة تحفظ لها كرامتها، وتحول دون اختلاط الأنساب، وهتك الأعراض، إضافة إلي ستر كلا الزوجين للآخر وإمتاعه وقضاء شهوته في إطار الحلال وبعد تحقق شروطه و اكتمال أركانه {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} ، وجعل الله تعالي المودة والرحمة أساسا للتعامل بين الزوجين ليواجها معا متاعب الحياة، ويتغلبا علي تحدياتها، وبالتالي فإن ما يقوله هذا الفنان لم يراع هذه الأهداف السامية، بل لم ينظر إلي الزواج إلا علي أنه مجرد قضاء شهوة وصداقة بين رجل وامرأة، ومن هنا كان الشطط والخلل والخبل".

وأضاف :"ما يدعو إليه هذا الفنان ليس زواجا شرعيا مكتمل الأركان ، وإنما هي دعوة إلي البغاء ونشر الفسق الفجور في المجتمع تحت مسمي "زواج المساكنة" - إن كان يقصد من كلامه الدعوة إلي إقامة علاقة جسدية مكتملة بين رجل وامرأة بدون زواج شرعي -ولا وصف لكلامه عندي إلا أنه شغل "تسالي" لا يناسب مقام الزواج الذي وصفه الله تعالي في كتابه بالميثاق الغليظ، {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا }.

وقال :"هنا فإني أرفض كلامه جملة وتفصيلا لمختلفته ما استقرت عليه أحكام الزواج الشرعي الصحيح كما أرفضه كذلك من الناحية الأخلاقية وأقول له: إن البنت المحترمة بنت الناس لا تقبل إلا برجل محترم يحفظ لها كرامتها ومكانتها وحقوقها، إنما شغل "التسالي" اللي بتسميه انت "مساكنة "قد يناسب بعض أخلاق من أنت معجب بهم في الغرب مثلا، لكنه لا يناسب أخلاق مجتمعاتنا و بناتنا ، و بنات الناس المحترمات لا يقبلن به أبدا، فالحرة تموت ولا تأكل بثدييها ولقد أمر الله من لا يستطيع أن يتزوج أن يتعفف عن الوقوع فيما حرم الله، قال تعالي:{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ} ، فما بالنا بمن يستطيع الزواج؟ لا شك أن العفة في حقه أولى وأوجب".

وأشار مظهر شاهين إلى يقول الإمام السعدي في تفسيره لهذه الآية:(هذا حكم العاجز عن النكاح، أمره الله أن يستعفف، أن يكف عن المحرم، ويفعل الأسباب التي تكفه عنه، من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه، ويفعل أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" وقول الإمام الطبري:(يقول تعالى ذكره: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ﴾ ما ينكحون به النساء عن إتيان ما حرّم الله عليهم من الفواحش، حتى يغنيهم الله من سعة فضله، ويوسِّع عليهم من رزقه".

وأشار مظهر شاهين إلى أن الله حرم نشر البغاء أو دفع الفتيات إليه لأي سبب فقال:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} وطرح مثل هذه الأفكار قد يدفع بعض البنات إلي البغاء وهم لا يعرفون.

وقال الشيخ مظهر شاهين موجهًا حديثه للفنان صاحب دعوة زواج المساكنة:"يا أخي أنصحك بأن تستفيق لنفسك فالمسألة ليست لعبة: دي حياة، وأسرة، وأعراض،وأبناء، وسمعة ناس ومجتمع، أما بمناسبة زعمك أن الأرض عليها ٤٢٠٠ دين، فهذا خبل كبير لأن الأرض ليس عليها سوي ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام لأنه الدين الخاتم، "إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" ، وليس ٤٢٠٠ دين كما تزعم، إلا إذا اعتبرت عبادة الفئران والبهائية وغيرها أديان وهذا خبل، و جهل البعض ليس مسئولية الإسلام" وأما كلامك عن عدم اقتناعك ببعض الأمور الذي يأمر بها الدين الإسلامي، دعني أصارحك بأن العيب فيك انت وليس في الدين، فليس ذنب الدين أن عقلك قاصر عن فهمه".

واختتم مظهر شاهين حديثه بقوله :"يا أخي الكريم حاول أن تقرأ وتفهم قبل أن تتلفظ بكلام أرعن، قد يفهم منه أنك ناقم علي الدين والقيم، أو يفهمه البعض منك علي أنه دعوة للإلحاد - والعياذ بالله".