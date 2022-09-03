بعد تعرضه للتحرش .. محمد عطية يثير جدل الجمهور بسبب الزواج |فيديو

حل الفنان محمد عطية ضيفا على برنامج شو القصة؟، وكشف عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياته وأهم التصريحات كالتالي :..

ضد إعدام القاتل … محمد عطية: لابد من محاسبة مسربي تقرير عذرية نيرة

وطالب محمد عطية خلال استضافته فى البرنامج محاسبة الشخص الذى سرب تقرير كشف العذرية على الراحلة نيرة أشرف.

واستكمل محمد عطية :موضوع التشريح ده موجود في كل جرائم القتل، لكن إعلان فكرة هي عذراء ولا لأ، دي حاجة المسؤولين المفروض يحاسبوا المتسبب عليها جدًا، لأن دي بتعكس إزاي المجتمع بيحكم على المرأة أو القتيلة من خلال شرفها اللي بيتمثل في علاقاتها الجنسية.

وأضاف محمد عطية : انه ضد إعدام مرتكب جريمة قتل نيرة أشرف، وأنه ضد العقوبة بشكل عام، ويفضل أن يعاقب لمدة 25 عاماً داخل السجن.

وكشف محمد عطية أنه يرفض فكرة الزواج قبل أن يعيش لفترة مع السيدة التى سوف يتزوجها أي “ المساكنة”.

محمد عطية: أرفض الزواج قبل المساكنة.. وأتعرض للتحرش على إنستجرام

حل الفنان محمد عطية ضيف على برنامج شو القصة؟، حيث كشف عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية.

وقال محمد عطية خلال استضافته فى البرنامج : انه يرفض فكرة الزواج قبل ان يعيش لفترة مع السيدة التى سوف يتزوجها اي “ المساكنة ” .

وأضاف محمد عطية : انه يخشي انجاب بنت حتي لا تتعرض الى المضايقات التى يفعلها البعض ضد السيدات فى المجتمعات العربية.



وكشف محمد عطية انه يتعرض للتحرش على موقع إنستجرام ، مؤكداً انه لم يقم بهذا الفعل طيلة حياته.

وأضاف محمد عطية : لا أعيش قصة حب حالياً ، وهو الأمر المريح بالنسبة لي ، فارتباطي العاطفي مرهون بالعثور على فتاة تؤمن بفكرة قبول حياة الآخر كما هي.





محمد عطية: بعض الفنانين يرفضون القبلات على الشاشة وبيعملوا كل حاجة خارجها



حل الفنان محمد عطية ضيفا على على أحدي البرامج اللبنانية ، حيث انتقد بعض الفنانين الذين يدعون الفضيلة - على حسب قوله "، بسبب رفضهم تقديم قبلات على الشاشة.

وقال محمد عطية فى تصريحات تليفزيونية : هناك فنانين اعرفهم بصفة شخصية يصرحون بانهم يرفضون تقديم مشاهد تحتوي على قبلات على الشاشة بينما فى الحقيقة “ بيعملوا كل حاجة ” .

وتابع محمد عطية : كل شخص حر فى رأيه، ولكن لا يجوز ادعاء الفضيلة من أجل إرضاء المجتمع .

واستكمل محمد عطية قائلاً : شخصياً أرفض الرقابة على الفن فمن المفترض ألا يكون هناك سقف للأفكار .

محمد عطية: أطلقت على كلبي اسم ميسي.. ورونالدو غير حياتي

حل الفنان محمد عطية ضيف على برنامج شو القصة؟، حيث كشف عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية.

وقال محمد عطية خلال استضافته فى البرنامج : كريستيانو رونالدو ساهم فى تغير حياتي خلال السنوات الماضية ، فهو شخص سخر حياته كلها لعمله ، يلعب الرياضة بشكل مستمر ، وقررت اسير على غراره فى مسألة الرياضة والتمارين.

واستكمل محمد عطية قائلاً : انا من محبي ميسي بشكل كبير ، واطلقت على كلبي ذات الاسم ، ولكن رونالدو اثر في على الناحية البدنية ، أصبحت نسبة الدهون لدي 7% كما لديه .

ونشر الفنان محمد عطية، نجم برنامج ستار اكاديمي، فيديو من خلال خاصية الإستوري عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” أثناء استضافته في أحد البرامج.

وقال محمد عطية: "أنا مع المساوة بين الرجل والمرأة 100%، ليه مسموحلي أعمل حاجات هي متعملهاش، أنا ماليش دعوة بلبسها بشربها وبعلاقاتها، حنا في المجتمع مش مركزين غير في حاجتين الست والجنس".

ونشر الفنان محمد عطية، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” منشور ، عبر فيه عن إعجابه بمهارة اللاعب شيكابالا فى كرة القدم .

وقال محمد عطية : هو انتوا بتتناقشوا في مهارة شيكابالا ؟؟ بجد ؟؟ ايا كان انتمائك الكروي ما ينفعش تنكر أبدا أن شيكابالا من اكتر اللعيبة الممتعين في تاريخ مصر واحرفهم، غير كده يبقي ما تتكلمش في كورة عشان مصلحتك والله، وعلى فكرة أنا اهلاوي جدا بس شيكا من الناس اللي يستمتع بالفرجة عليهم واتمني انه يستمر لأكتر وقت ممكن في الملاعب عشان المواهب دي بتيجي كل فين وفين".

دعوة لنشر الفاحشة.. سعاد صالح تهاجم محمد عطية بعد تصريحات مثيرة.. فيديو



علقت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تصريحات الفنان محمد عطية، قائله: "دعوة لنشر الفاحشة".

وقالت "الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: كلام الفنان محمد عطية وغيره من الكلام الذي يكون في نفس المستوى الذي يبيح الحريات الطلقة ويبيح الانفتاح المطلق تحت مظلة الحرية دعوة لنشر الفاحشة .



وتابعت: "تصريحات الفنان محمد عطية تعتبر دعوة لانتشار الفاحشة في المجتمع لأن الله عز وجل يقول "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذا أليم في الدنيا والآخرة"، والله عز وجل نظم العلاقة بين الرجل والمرأة عن طريق العقد المشروع".

وأكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،: "الزواج لم يشرع لمجرد الاستمتاع بل شرع لأهداف جليلة وهو إعمار الكون بالأبناء والأسر وتنمية المجتمعات".