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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال متوسط لاختيار النقيب العام للمحامين في لجان أسيوط.. فيديو وصور

انتخابات النقيب العام
انتخابات النقيب العام للمحامين في لجان أسيوط

شهدت انتخابات النقيب العام للمحامين بلجان النقابة الفرعية للمحامين بأسيوط إقبالا متوسطا صباح اليوم لاختيار النقيب العام للمحامين.


وقال محمد عبد العظيم كركاب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وعضو اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقيب العام للمحامين إن الإقبال متوسط على لجان الانتخابات المنعقدة بمحكمة أسيوط الابتدائية والمحاكم الجزئية بالمراكز بعد موافقة رئيس المحكمة على عقد الانتخابات داخل المحاكم.


وأضاف عضو اللجنة العليا لانتخاب النقيب العام للمحامين انه يتنافس في الانتخابات 18 مرشحا على مقعد النقيب العام والتي بدأت الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء ويسمح لمن داخل اللجان بالتصويت بعد الموعد حتى الانتهاء من التصويت لمن كانوا بداخل اللجان.


وقال كركاب اليوم سوف نهنئ النقيب الجديد للمحامين ونتمنى أن يكون عرس انتخابي يبارك فيه من لم يوفق لمن وفق في خدمة المحامين.


و أضاف محمود زين عضو مجلس إدارة رابطة الحقوقيين بأسيوط أن الانتخابات تشهد ملحمة من الود بين جموع المحامين لاختيار نقيب محامين مصر لخدمة المحامين لافتا إلى سير العملية الانتخابية في لجان الانتخابات بأسيوط بشكل يليق بالنقابة العريقة احد اركان العدالة في مصر .

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وأشار أحمد البدراوي نقيب محامين جنوب أسيوط الى ان نقابة جنوب بها 7 لجان للتصويت متفرقة في مدينة أسيوط ومراكز الجنوب بالإضافة الى 6 لجان لنقابة شمال متفرقين في المدينة ومراكز شمال أسيوط ويصل عدد أعضاء الجمعية العمومية 9 الاف محامي لهم حق التصويت بمحافظة أسيوط .

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