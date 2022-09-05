نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد وحالة الطقس

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ و أسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

سجّلت أسعار الذهب اليوم الاثنين تراجع بعد قفزة قوية الأيام الماضية إذ زادت العقود الفورية للذهب في بورصة الذهب العالمية.

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي بقوة في السوق العالمية، لأعلى مستوى له في 20 عاما اليوم الاثنين ، مقابل سلة من العملات العالمية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي DXU2.

استقرت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم لتسجل بين 22 : 24 جنيهًا للكيلو الأمهات وبين 32-33 للبيضاء في الأسواق للمستهلكين على حسب المنطقة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من طقس اليوم، الاثنين، سوف يشهد مسطح البحر المتوسط، نشاط للرياح الشمالية علي مسطح تستمر لمدة 72 ساعة القادمة، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج هناك على شواطئ المدن الساحلية واضطرابها على مسطح البحر.

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

يقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر 2022، 2 صفر 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.