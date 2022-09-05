الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما|وهذا سعره مقابل الجنيه

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي بقوة في السوق العالمية، لأعلى مستوى له في 20 عاما اليوم الاثنين ، مقابل سلة من العملات العالمية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي DXU2.

وبحسب مؤشر الدولار اليوم، ارتفع الدولار بنسبة 0.42% بالمئة إلى مستوى 110.00 نقاط، من مستوى 109.61 نقطة، كما وصل إلى 110.09 خلال التعاملات.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته منذ 20 عاماً، مقابل العملات الرئيسية الأخرى، على خلفية إغلاق روسيا إلى أجل غير مسمى لخط أنابيب "نورد ستريم1" الخاص بإمدادات الغاز الرئيسي إلى أوروبا.

أسعار الدولار اليوم امام الجنيه

وعلى المستوى المحلي استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين إذ سجل الخميس 18 أغسطس 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع اليوم أي ارتفع 8 قروش.

اسعار الدولار اليوم

وشهدت أسعار الدولار اليوم الاثنين محليا استقرارا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية بعد 4 زيادات على مدار الأسبوعين الماضيين بقيمة إجمالية 8 قروش.

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.18 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع بزيادة قرش واحد عن الأمس.

وعن سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.16 - 19.23" جنيه للشراء و"19.24 - 19.26" جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلى

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم ، سجل 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم سجل 19.18 جنيه للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى 19.24 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

الدولار

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.16 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.16 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.18 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.24 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.26 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي 19.20 جنيه للشراء 19.26جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.16 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

الدولار

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