عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما|وهذا سعره مقابل الجنيه

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه اليوم

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي بقوة في السوق العالمية، لأعلى مستوى له في 20 عاما اليوم الاثنين ، مقابل سلة من العملات العالمية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي DXU2.

مفاجأة .. الدولار يتراجع من أعلى مستوياته وهذا سعره أمام الجنيه اليوم

أسعار الدولار اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

بعد تراجعه عالميا.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022

مفاجأة اليوم.. ارتفاع الدولار وانخفاض الذهب.. شاهد بالأرقام| فيديو

وبحسب مؤشر الدولار اليوم، ارتفع الدولار بنسبة 0.42% بالمئة إلى مستوى 110.00 نقاط، من مستوى 109.61 نقطة، كما وصل إلى 110.09 خلال التعاملات.

 

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته منذ 20 عاماً، مقابل العملات الرئيسية الأخرى، على خلفية إغلاق روسيا إلى أجل غير مسمى لخط أنابيب "نورد ستريم1" الخاص بإمدادات الغاز الرئيسي إلى أوروبا.

الدولار

أسعار الدولار اليوم امام الجنيه 

وعلى المستوى المحلي استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين إذ سجل الخميس 18 أغسطس 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع اليوم أي ارتفع 8 قروش.

اسعار الدولار اليوم 

وشهدت أسعار الدولار اليوم الاثنين محليا استقرارا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية بعد 4 زيادات على مدار الأسبوعين الماضيين بقيمة إجمالية 8 قروش.

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.18 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع بزيادة قرش واحد عن الأمس.

وعن  سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.16 - 19.23" جنيه للشراء و"19.24 - 19.26" جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلى

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم ، سجل 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم سجل  19.18  جنيه  للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى 19.24 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

الدولار 

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.16 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.16 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.18 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.24 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم 

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.26 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي  19.20 جنيه للشراء 19.26جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.16 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

الدولار 

تابع أخر اخبار مصر والدول العربية والعالم في كل المجالات على حساب موقع صدى البلد على تليجرام :  https://t.me/ElbaladNews

الدولار أسعار الدولار أسعار الدولار اليوم امام الجنيه اسعار الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى الدولار مقابل الجنيه الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر أقل سعر لـ الدولار اليوم أعلى سعر للدولار اليوم سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

بعد أزماتها مع والدتها.. ابنة شريف منير تثير الجدل بفستان قصير

الإدارة في حيرة.. 3 مدربين عالميين رفضوا مفاوضات الأهلي.. ما السبب؟

فرج عامر: الألماني مارك روزه المدرب الجديد للنادي الأهلي

كاش مايوه شفاف.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

ميدو يعلن عن صفقات جديدة في الزمالك

مش قصتنا .. ضربة موجعة لـ كهربا من النادي الأهلي بسبب الزمالك

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار تواصل الارتفاع.. وخبراء يكشفون مصير العملة الصعبة خلال الفترة القادمة

مفاجأة .. الدولار يتراجع من أعلى مستوياته وهذا سعره أمام الجنيه اليوم

الأخضر يتراجع.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

الين يسجل أقل مستوى له مقابل الدولار في 24 عامًا

الدولار يحافظ على استقراره مقابل الجنيه المصري فى بداية تعاملات سبتمبر

طقس رطب واستقرار سعر الدولار .. أبرز عناوين النشرة الخدمية اليوم

قبل موقعة 15 سبتمبر.. سعر الدولار يقفز خلال أغسطس| تفاصيل وأرقام

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 1-9-2022

ترشيحاتنا

العراق: انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع وسط بغداد دون إصابات

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد وحالة الطقس

حدث ليلا.. تسريب صورة عارية لفنانة شهيرة.. ضربة موجعة لكهربا من الأهلي.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل من جديد

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما|وهذا سعره مقابل الجنيه

طلبك مرفوض.. هاري وزوجته ميجان يحرجان الأمير تشارلز

إحدهما بلغ عقدها 50 ألف دولار.. أسعار صادمة لإطلالات نجمات الفن خلال الأسبوع| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحدهما بلغ عقدها 50 ألف دولار.. أسعار صادمة لإطلالات نجمات الفن خلال الأسبوع| شاهد

أسهل طريقة لـ تنعيم الشعر بـ 2 جنيه فقط

متربية وخلوقة ومحترمة.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف صفاتها الشخصية

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن إطلالات جريئة لـ ابنة غادة عبد الرازق| شاهد

فيديو

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ