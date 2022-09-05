أبو جبل ليس الأول .. صفقات حرة رحلت مجانا من الزمالك

أعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، عن التعاقد مع حارس نادي الزمالك السابق محمد أبو جبل في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة سنوات، بناء على رغبة خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول.



محمد ابو جبل

وأصبحت صفقة محمد أبو جبل حارس الزمالك السابق ، هي ثاني صفقات البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد.

وكان محمد أبو جبل حارس الزمالك السابق، قد وقع على عقود إنضمامه إلى فريق النصر السعودي، ولكن الفريق رفض إتمام التعاقد في النهاية وأعلنوا ضم أوسبينا، مما أدى وجود أزمة بين الطرفين ولجوء الحارس إلى الفيفا للحصول على عقده كاملاًَ.

محمد أبو جبل يرفض العودة لـ الزمالك

في وقت سابق، قال محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك السابق، إنه لم يطلب العودة إلى الفريق الأبيض.

وجاء تصريح محمد أبو جبل ردا على حديث مرتضى منصور، رئيس الزمالك، ونجله أمير، المشرف على قطاع الكرة بالنادي، عن أن الحارس الدولي المصري طلب العودة.

وقال محمد أبو جبل، عبر حسابه على "تويتر": ‏"لم ولن أعرض علي أي مسؤول في نادي الزمالك الرجوع إلى بيتي، وكل ما يقال من المسؤولين لا أساس له من الصحة".

وفي صفقة انتقال حر، تعاقد نادي البنك الاهلي مع محمد أبو جبل لينضم الي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد في الصفقات الحرة التي لم يحصل فيها نادي الزمالك علي مقابل مادي .

فرجاني ساسي

انتقل صيف العام الماضي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك إلى نادي الدحيل القطري مجانًا في صفقة انتقالٍ حر، وذلك بعد أن توصل الفريق لاتفاق معه منذ أشهر فعقد اللاعب ينتهي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

فرجاني ساسي

بدأت الأزمة بين الزمالك وساسي مع اقتراب نهاية عقده مع القلعة البيضاء، حيث طالب التونسي الدولي براتب كبير لم يستطع الفارس الأبيض الموافقة عليه، وبعد فترة من الشد والجذب قرر الرحيل.

تواصل نادي الدحيل القطري مع فرجاني ساسي ونجح في الوصل لاتفاق معه، وبالفعل أعلن ضمه في الساعات الأخيرة.

أشرف بن شرقي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي مطلع شهر اغسطس الماضي عن ضم المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر بعد رفضه تجديد تعاقده مع نادي الزمالك والاكتفاء بالمواسم التي قضاها داخل جدران القلعة البيضاء.

اشرف بن شرقي



ونشر الحساب الرسمي لنادي الجزيرة الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مقطع فيديو للاعب وهو يرتدي قميص النادي، معلقا: أحلامهم هي واقعنا، بن شرقي جزراوي.

محمد أوناجم

تعاقد خلال شهر اغسطس الماضي نادي الوداد المغربي مع محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

محمد اوناجم



ورحل محمد اوناجم عن صفوف الزمالك في الآونة الأخيرة بعد انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء، وحصوله على مخالصة من قبل إدارة النادي للرحيل دون الانتظار حتى نهاية الشهر الجاري.



محمد أوناجم صاحب الـ 30 عامًا كان قد انضم للزمالك في 2019 قادمًا من الوداد والذي شهد تألق اللاعب على مدار 4 سنوات قضاها بين جدران وداد الأمة المغربية.



وكان فريق الوداد قد نجح في الفوز بلقب الدوري المغربي في الموسم الماضي.

طارق حامد

أعلن فى شهر يوليو الماضي نادي اتحاد جدة السعودي، تعاقده مع طارق حامد متوسط ميدان نادي الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، بشكل رسمي.

طارق حامد

نادي اتحاد جدة نشر فيديو عبر حسابهم الرسمي على موقع “ تويتر” رحبوا فيه من خلاله بطارق حامد معلقين:" المحارب الفرعوني بقى نمر."