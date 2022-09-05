عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو جبل ليس الأول .. صفقات حرة رحلت مجانا من الزمالك

نجوم الزمالك السابقين
نجوم الزمالك السابقين

أعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، عن التعاقد مع حارس نادي الزمالك السابق محمد أبو جبل في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة سنوات، بناء على رغبة خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول.
 

محمد ابو جبل

وأصبحت صفقة محمد أبو جبل حارس الزمالك السابق ، هي ثاني صفقات البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد.

وكان محمد أبو جبل حارس الزمالك السابق، قد وقع على عقود إنضمامه إلى فريق النصر السعودي، ولكن الفريق رفض إتمام التعاقد في النهاية وأعلنوا ضم أوسبينا، مما أدى وجود أزمة بين الطرفين ولجوء الحارس إلى الفيفا للحصول على عقده كاملاًَ.

محمد أبو جبل يرفض العودة لـ الزمالك

في وقت سابق، قال محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك السابق، إنه لم يطلب العودة إلى الفريق الأبيض.

وجاء تصريح محمد أبو جبل ردا على حديث مرتضى منصور، رئيس الزمالك، ونجله أمير، المشرف على قطاع الكرة بالنادي، عن أن الحارس الدولي المصري طلب العودة.

وقال محمد أبو جبل، عبر حسابه على "تويتر": ‏"لم ولن أعرض علي أي مسؤول في نادي الزمالك الرجوع إلى بيتي، وكل ما يقال من المسؤولين لا أساس له من الصحة".

وفي صفقة انتقال حر، تعاقد نادي البنك الاهلي مع محمد أبو جبل  لينضم الي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد في الصفقات الحرة التي لم يحصل فيها نادي الزمالك علي مقابل مادي .

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

الأزمة تشتعل.. قصة انتصار عبد الله السعيد على الأهلي من الألف للياء

فرجاني ساسي 

انتقل صيف العام الماضي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك إلى نادي الدحيل القطري مجانًا في صفقة انتقالٍ حر، وذلك بعد أن توصل الفريق لاتفاق معه منذ أشهر فعقد اللاعب ينتهي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

فرجاني ساسي 

بدأت الأزمة بين الزمالك وساسي مع اقتراب نهاية عقده مع القلعة البيضاء، حيث طالب التونسي الدولي براتب كبير لم يستطع الفارس الأبيض الموافقة عليه، وبعد فترة من الشد والجذب قرر الرحيل.

تواصل نادي الدحيل القطري مع فرجاني ساسي ونجح في الوصل لاتفاق معه، وبالفعل أعلن ضمه في الساعات الأخيرة.

أشرف بن شرقي 

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي مطلع شهر اغسطس الماضي عن ضم المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر بعد رفضه تجديد تعاقده مع نادي الزمالك والاكتفاء بالمواسم التي قضاها داخل جدران القلعة البيضاء.

اشرف بن شرقي


ونشر الحساب الرسمي لنادي الجزيرة الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مقطع فيديو للاعب وهو يرتدي قميص النادي، معلقا: أحلامهم هي واقعنا، بن شرقي جزراوي.

محمد أوناجم 

تعاقد خلال شهر اغسطس الماضي نادي الوداد المغربي مع محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

محمد اوناجم 


ورحل محمد اوناجم عن صفوف الزمالك في الآونة الأخيرة بعد انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء، وحصوله على مخالصة من قبل إدارة النادي للرحيل دون الانتظار حتى نهاية الشهر الجاري.
 

محمد أوناجم صاحب الـ 30 عامًا كان قد انضم للزمالك في 2019 قادمًا من الوداد والذي شهد تألق اللاعب على مدار 4 سنوات قضاها بين جدران وداد الأمة المغربية.
 

وكان فريق الوداد قد نجح في الفوز بلقب الدوري المغربي في الموسم الماضي.

 

طارق حامد

أعلن فى شهر يوليو الماضي نادي اتحاد جدة السعودي،  تعاقده مع طارق حامد متوسط ميدان نادي الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، بشكل رسمي.

طارق حامد

نادي اتحاد جدة نشر فيديو عبر حسابهم الرسمي على موقع “ تويتر” رحبوا فيه من خلاله بطارق حامد معلقين:" المحارب الفرعوني بقى نمر."

الزمالك البنك الاهلي محمد أبو جبل اتحاد جدة محمد أوناجم بن شرقي ساسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما| وهذا سعره مقابل الجنيه

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر| تعرف على رد محمد عواد.. فيديو

موضوعات متعلقة

بعد اتمام التعاقد.. رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة طرد ابوجبل من مكتبه.. فيديو

في أولى مباريات بن شرقي.. الجزيرة يهزم دبا الفجيرة في الدوري الإماراتي

ترشيحاتنا

أبو جبل ليس الأول .. صفقات حرة رحلت مجانا من الزمالك

إلغاء إجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد.. التعليم تنفي

وزير قطاع الأعمال: الأمونيا الخضراء تمثل مستقبل صناعة الأسمدة في مصر

14 مليون بوسة وحضن | رضوى الشربيني توجه رسالة حب لمتابعيها ..شاهد

احذر الحبس والغرامة| موعد تطبيق قرار غلق المحال التجارية والمولات

بمكسب 11 مليار جنيه.. ارتفاع لمؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع أسعاره.. كارثة تسبب الوفاة في صفار البيض|5 بدائل له

ولي عهد جديد.. ملخص أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل House of the Dragon

أسرع طريقة لـ تحضير الكيك زي المحلات

من الأجرأ.. بنات شريف منير يتنافسن بجمالهن على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

لن تتخيل بعضهم.. أشقاء فنانين مصريين تعرفهم لأول مرة

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

بعد تسريب صورتها عارية .. من هي فاطمة بن سعيدان |فيديوجراف

مشاهير عانوا العقوق.. ابنتا شريف منير تهجران أمهما ونجل شريفة ماهر يضربها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ