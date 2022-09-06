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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوق النجاة.. أمريكا تتدخل لإنقاذ أوروبا من أزمة الغاز

أمريكا وأوروبا
أمريكا وأوروبا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا تساعد حلفاءها الأوروبيين في ضمان إمدادات كافية من الغاز بسبب إغلاق الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم.

وقالت جان بيبر، في إفادة صحفية: "سيتم سد النقص في الغاز في أوروبا بحلول الشتاء، ونحن نعمل علي ذلك".

ووفقا لـ  كارين جان بيير، فإن أمريكا على اتصال وثيق مع الدول الأوروبية بشأن هذه القضية. 

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن إسبانيا تستعد للأسوأ، وهو الوقف الكامل لإمدادات الغاز من روسيا

وقال سانشيز خلال كلمة في مجلس الشيوخ الإسباني: "بلدنا وأوروبا يستعدان للأسوأ، والأسوأ بالطبع هو وقف كامل لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا". 

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الانتقال البيئي في إسبانيا، تيريزا ريبيرا، على خلفية نية الاتحاد الأوروبي فرض قيود أسعار على الغاز الروسي، إن الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يتخذ مجموعة من الإجراءات بشأن الغاز، والتي من بين أمور أخرى الأشياء، ستؤثر على تعريفات الغاز. 

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السيناريو الأسوأ.. أوروبا تستعد لوقف كامل لإمدادات الغاز من روسيا

من جانبه، قال السكرتير الصحفي لوزارة الصناعة والتجارة التشيكية، التي تترأس الاتحاد الأوروبي حاليًا، فويتيك سرنكا، إن “وزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن قضايا الطاقة سيعقدون اجتماعاً استثنائياً يوم الجمعة 9 سبتمبر في بروكسل، حيث سيناقشون مع موارد الطاقة في أوروبا”.

وسبق أن صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بضرورة إدخال سقف سعر للغاز الروسي. 

وفي نهاية أغسطس، أعلنت فون دير لاين، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إجراءات تشغيلية طويلة الأجل لتحسين الوضع على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكلفة "الوقود الأزرق".

وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إلى أنه بعد رفض أوروبا للغاز الروسي، ستكون محاولات “جازبروم” لإيجاد مشترين بديلين أكثر نشاطًا.

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