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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عن تريند المرأة مش ملزمة الخدمة والرضاعة

سعاد صالح : يتم تشويهي على السوشيال ميديا.. وحسبي الله ونعم الوكيل|فيديو

الرضاعة
الرضاعة

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن دور الرجل في الحياة الشقاء والكسب والكد خارج المنزل، مضيفة أن وضع المرأة في الأصل تربية الأبناء وإرضاعهم. 

 

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وأضافت سعاد صالح، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء أمس الثلاثاء، أن الأصل هو المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. 

 

يتم تشويهي على السوشيال ميديا 


وتابعت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، انه يتم تشويهي على السوشيال ميديا وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يفعل ذلك.

 

 

الرضاعه تربية الابناء سعاد صالح الفقه المقارن شريف عامر

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