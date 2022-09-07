سعاد صالح : يتم تشويهي على السوشيال ميديا.. وحسبي الله ونعم الوكيل|فيديو

عن تريند المرأة مش ملزمة الخدمة والرضاعة

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن دور الرجل في الحياة الشقاء والكسب والكد خارج المنزل، مضيفة أن وضع المرأة في الأصل تربية الأبناء وإرضاعهم.



وأضافت سعاد صالح، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء أمس الثلاثاء، أن الأصل هو المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

يتم تشويهي على السوشيال ميديا



وتابعت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، انه يتم تشويهي على السوشيال ميديا وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يفعل ذلك.