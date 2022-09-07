بلوك جديد.. مي كساب تخطف الأنظار بتسريحة شعر أنيقة |شاهد

شاركت الفنانة مي كساب صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت مي كساب في الصور بلوك جديد في تسريحة شعر أنيقة، مرتدية شيميز جينز باللون الأزرق، مع جايكت كات باللون البيج، وقبعة باللون الجملي.

وعلقت الفنانة بشري علي إطلالة مي كساب كاتبة: “حلو قوى الجو ده”، بينما كتبت الفنانة شيماء سيف: “قمر”.

يُذكر أن حلت نجمات مسلسل "أحلام سعيدة" وهن الفنانات يسرا، ومى كساب، وشيماء سيف، ضيوفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمة الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة CBC.

وتحدثت الفنانة مي كساب، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "أحلام سعيدة"، قائلة: "المخرج عمرو عرفة اتصل بي وكان العمل قد كتب منه حلقتين فقط وقال لي الدور صعب لما تبكي هاتبكي ولما تضحكي هاتضحكي، وأنا مش شايف حد غيرك وهذه الكلمة تاني مرة يقولها لي".

وأضافت: "كنت في عمل آخر واستأذنت المخرجة مها سليم حتى أشارك فيه لأنني كنت أرى أن المسلسل سينجح وقد كان، وسميت هذا العام بسنة العوض".