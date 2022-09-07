السوشيال ميديا.. فرج عامر: الأهلي يفاضل بين جناح برازيلي وأصل عربي يشبه محمد صلاح.. وتامر حسني يوجه رسالة إلى الشباب

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

من داخل الطائرة.. هنا الزاهد بصحبة أحمد سعد في أحدث ظهور لهما

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام".

وظهرت هنا الزاهد عبر خاصية “الاستوري” من داخل الطائرة، في صورة سيلفي بصحبه الفنان أحمد سعد.

بـ الأزرق الأنيق.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. فيديو

شاركت الفنانة يسرا فيديو جديدا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت يسرا في فيديو عبر خاصية “الاستوري”، مرتدية فستان أنيق مكشوف الأكتاف باللون الأزرق، تاركة خصلات شعرها منسدلة على أكتافها.

حبيبتي وعشرة عمري.. إسعاد يونس تحيي ذكرى ميلاد رجاء الجداوي

أحيت الإعلامة إسعاد يونس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت إسعاد يونس صورة لها برفقه رجاء الجداوي، وعلقت إسعاد يونس علي الصورة كاتبة: “عيد ميلادك في الجنة يا جوجا يا حبيبتي وعشرة عمري، وحشتيني اوي اوي ودايماً على بالي”.

لو الوقت فلوس هتهدره كده؟.. تامر حسني يوجه رسالة إلى الشباب.. فيديو

وجه الفنان تامر حسني رسالة إلى شباب الجيل الحالي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر تامر حسني فيدو له، وعلق عليه كاتبًا: “لو الوقت فلوس هتهدره كده؟؟ مهما مين رتبلك شر مفيش حاجه هتحصلك الا اللي ربنا كاتبه فا نطمن و نخلي طاقتنا اللي بتاخد من عمرنا لخدمتنا مش للتدوير ورا حياة الناس و مين عمل ايه و مين راحت فين”.

يشبه محمد صلاح.. فرج عامر: الأهلي يفاضل بين جناح برازيلي وأصل عربي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن اختيار النادي الأهلي لجناح الفريق بين برازيلي وأصل عربي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر في تويتة له: “الأهلي يفاضل بين جناح برازيلي من أصل كاميروني وجناح من أصل عربي محترف في أوروبا يشبه محمد صلاح في طريقة لعبة مع الفارق في السرعة والدقة لصالح محمد صلاح طبعا”.

بجامبسوت أوف شولدر.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت غادة عبد الرازق مرتدية جامبسوت أوف شولدر باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة على أكتافها، مع ميك أب جرئ.