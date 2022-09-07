محافظ شمال سيناء يستجيب لأهالي رفح  بتوفير مساعدات غذائية

استجاب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وذلك للاستماع الي مطالبهم وتوفير الاحتياجات الأساسية أهم.. حيث تم تكليف العميد جمال عبدالناصر رئيس مركز ومدينة رفح بعمل زيارة تفقدية لسكان أهالي رفح في قريه نجع شبانه والاستماع الي مطالبهم والعمل علي توفير مساعدات غذائية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

تم التنسيق مع إدارة بنك الطعام لتوفير دفعة من المواد الغذائية لتقدبمها إلي المواطنين.



و قام رئيس مجلس مدينه رفح بعمل زيارة الي قرية نجع شبانة ، ورافقه جهاد برهوم رئيس الشئون الإدارية ، ومدير العلاقات العامة بالمجلس عماد الشريف .

بنك الطعام



وكان في استقباله الشيخ إبراهيم عليان و عبدالهادي محمد رئيس القرية وأهالي القرية ..حيث تم توزيع معونات غذائية مقدمه من بنك الطعام علي الأسر التي عادت الي ديارها مرة أخري.

كما بحث أهالي القرية مدي توفير مصدر للمياه وتوصيل الكهرباء للمنازل علي وجه السرعة.