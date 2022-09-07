روسيا تكشف عن مفاجآت كبيرة في انتظار الغرب باجتماع مجلس الأمن|ما القصة؟

قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن الولايات المتحدة وألبانيا تريدان مناقشة "تصفية" مزعومة لأوكرانيين في روسيا، مشيرا إلى أن موسكو لديها مفاجآت في انتظار الغرب.

وكتب بوليانسكي، عبر “تليجرام”: "على ما يبدو، بعد أن قاموا بامتصاص أصابعهم بحثًا عن موضوع غير مريح لنا، أصروا على مناقشة الـ”تصفية” المزعوم للأوكرانيين على الأراضي الروسية".

وأضاف "بالطبع، لدينا ما نقوله ردا على ذلك، لدينا بعض المفاجآت في انتظار شركائنا الغربيين السابقين، دعوهم لا يسترخوا وليس لدينا أوهام بأننا يمكن أن نتفاجأ".

وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة وألبانيا إلى تصويت في مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار يدين بشدة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويطالب مشروع القرار، روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا فورا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

لكن هذا المشروع الموضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لتطبيقه، محكوم عليه بالفشل، بسبب حق النقض الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن بصفتها عضوا دائما فيه.

لكن واشنطن تعتبر أن لجوء روسيا إلى استخدام حقها في النقض سيظهر "عزلتها" على الساحة الدولية.

وبعد تهديدات وسجالات على مدار عدة أيام، بدأ الجيش الروسي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، عملية عسكرية شاملة ضد أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء عملية عسكرية في منطقة دونباس الأوكرانية، داعيا الجيش الأوكراني إلى "إلقاء سلاحه".

في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني، فرض الأحكام العرفية على جميع أراضي بلاده تزامنا مع العملية العسكرية الروسية، مؤكدا تنفيذ موسكو ضربات صاروخية على البنية الأساسية وعلى حرس الحدود.