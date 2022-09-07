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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحدودي الدخل..آبل تكشف رسميا عن Apple Watch SE

لمحدودي الدخل..آبل
لمحدودي الدخل..آبل تكشف رسميا عن Apple Watch SE

أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة عن ساعة Apple Watch SE الجديدة، التي تعد الجيل الثاني من طراز SE الأصلي ، بسعر متوسط ومناسب.

 

سعر Apple Watch SE

 

 يبدأ سعر  Apple Watch SE الجديدة حوالي 249 دولارًا لطراز GPS (حوالي 5000 جنيه مصري تقريبا) ، وهو انخفاض في السعر قدره 30 دولارًا عن SE الأصلي، وستتوفر الساعة Apple Watch SE اعتبارًا من 16 سبتمبر القادم.

لمحدودي الدخل..آبل تكشف رسميا عن Apple Watch SE

مميزات Apple Watch SE

من أهم الميزات التي ستأتي بها ساعة Apple Watch SE هي ميزة "اكتشاف الحوادث" التي تم الإعلان عنها في Apple Watch series 8 ، كما ستكون الساعة الجديدة أسرع بنسبة تصل إلى 20٪ من الجيل الأول ل SE بفضل معالج S8 الجديد ، وهو نفس المعابج  الموجودة في Series 8، كما تحتوي الساعة على مستشعرات مميزة.

لمحدودي الدخل..آبل تكشف رسميا عن Apple Watch SE

ستدعم ساعة Apple Watch  SE أيضًا ميزة "التجول الدولي" عن طريق إقرانها بخطة تجوال في هاتف iPhone.  

 

تحتفظ الساعة الجديدة Apple Watch  SE بجميع الميزات الموجودة في إصدار SE الأصلي مثل شاشة من نوع Retina OLED ، ومستشعر لقياس معدل ضربات القلب بشكل بصري ، واكتشاف السقوط ، ومستشعر SOS للطوارئ ، ومقاومة الماء حتى 50 مترًا.

 

لحسن الحظ تنطلق  الساعة الذكية  Apple Watch SE بإصدارين GPS و Cellular Data ، ويحظى الإصدار الأخير بشعبية لدى الآباء الذين يبحثون عن طريقة للتواصل مع الأطفال في سن المدرسة دون الالتزام بهاتف iPhone ، وأعلنت Apple أن SE الجديد سيعمل مع ميزة Family Setup من Apple ، والتي ظهرت لأول مرة مع SE.

لمحدودي الدخل..آبل تكشف رسميا عن Apple Watch SE

يتيح لك هذا إعداد Apple Watch SE باستخدام هاتف iPhone لأحد الوالدين، ولكن بعد ذلك ، يمكن للجهاز أن يعمل بشكل مستقل.  

 

منذ إطلاقها هذه الساعة متوسطة المدى قبل عامين ، كانت Apple Watch SE خيارًا جيدًا لأولئك الذين يبحثون عن ساعة ذكية أكثر ملاءمة للميزانية لإقرانه مع هاتفهم iPhone ، مع العلم أنك ستضحي بالميزات المتطورة الموجودة في الطرز المتميزة من Apple Watch، مثل مستشعر معدل ضربات القلب الكهربائي ، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وشاشة تعمل دائمًا ، لكنك في المقابل ستوفر الكثير من المال.

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