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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يشرف عليها مسئولو إدارة بوتين.. ما هي معسكرات الترشيح الروسية بأوكرانيا؟

ما هي “معسكرات الترشيح”
ما هي “معسكرات الترشيح” الروسية بأوكرانيا؟

زعمت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أعضاء إدارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يقومون شخصيًا بالإشراف والتنسيق لما يسمى “معسكرات الترشيح” الروسية للأوكرانيين، والتي يُزعم أن روسيا استخدمتها لاستجواب المواطنين الأوكرانيين ونقلهم قسرًا إلى روسيا.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل: “نحن ندرك كذلك أن مسؤولي الرئاسية الروسية يقدمون قوائم بالأوكرانيين الذين سيتم استهدافهم بالترشيح”.

تأتي المزاعم كجزء من المعلومات التي تم اصدارها حديثا من قبل الحكومة الأمريكية، بما في ذلك خرائط من مدير المخابرات الوطنية لمواقع الترشيح المزعومة حول كيفية “استخدام روسيا لتكنولوجيا المعلومات المخصصة لدعم عمليات الترشيح، بما في ذلك قواعد البيانات والأدوات والمعدات على الإنترنت لدعم جمع البيانات البيومترية والتعرف على الوجه وتتبع ورصد الهواتف المحمولة الأوكرانية.

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وقال باتيل: “نحن نقدر أن الكرملين يعتبر عمليات الترشيح حاسمة لجهودهم لضم المناطق الخاضعة لسيطرتهم في أوكرانيا. ونطالب روسيا بوقف عمليات التنقية على الفور والسماح للأمم المتحدة والمراقبين المستقلين والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بالوصول إلى مواقع الترشيح هذه”.

ومع ذلك، لم يذكر باتيل ما إذا كان بوتين نفسه متورطًا في هذه الجهود.

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