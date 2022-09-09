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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب الكومي : نطالب أندية الشركات بتكرار تجربة سيراميكا كليوباترا مع ديروط

ايهاب الكومي
ايهاب الكومي

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن أندية الشركات مطالبة برعاية نظيرتها الأندية الشعبية، أسوة بتجربة سيراميكا كليوباترا مع نادي ديروط.


وأضاف إيهاب الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن سيراميكا كليوباترا له تجربة رائدة في دعم الأندية الشعبية والنموذج ديروط، مشددا : "النائب محمد أبوالعينين له دور مجتمعي في الوقوف بجانب الرياضة المصرية".

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وتابع ، إن نادي ديروط كان يئن من المصاريف، وهو ما يحدث ما كافة الأندية الجماهيرية، ولكن بعد تدخل سيراميكا كليوباترا، فسوف نجد منافسا لنادي أسوان على الصعود للممتاز، في مجموعة الصعيد ، وهو نادي ديروط.

وأكد الكومي، إن استحواذ نادي سيراميكا كليوباترا على فريق الكرة بنادي ديروط، هو امتداد للنادي لكنه يحمل اسم ديروط، وهو ما يعد فرصة جديدة لظهور عناصر جيدة من جانب، وجانب آخر تسويقي.

وأتم :" نطالب أندية الشركات برعاية الأندية أسوة بتجربة سيراميكا كليوباترا مع نادي ديروط".

 

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