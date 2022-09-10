عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خرافة أم حقيقة| هل فيتامين د يحمي من الإصابة بـ كورونا

خرافة أم حقيقة| هل
خرافة أم حقيقة| هل فيتامين د يحمي من الإصابة بـ كورونا ..تفا

فيتامين د ضروري لجسمنا لامتصاص الكالسيوم والفوسفات ، والحفاظ على صحة عضلاتنا وأسناننا وكذلك عظامنا قوية ومن المعروف أيضًا أن فيتامين (د) يساعد جهاز المناعة على محاربة أي بكتيريا وفيروسات غازية.

txt

أعراض صادمة | جمال شعبان يقدم نصائح للوقاية من هبوط وفشل القلب

txt

للأطفال فقط| أعراض صادمة للإصابة بـ كوفيد طويل الأمد


في المرحلة الأولى من وباء فيروس كورونا ، لاحظ الأطباء أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) يبدو أنهم أكثر عرضة للوفاة من عدوى كورونا الشديدة. أدى ذلك إلى سيل من التكهنات على الإنترنت ، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي ، بأن تناول مكملات فيتامين (د) يمكن أن يحميك من الإصابة بفيروس COVID. لذلك ، بدأ العديد من الأشخاص بشكل روتيني في تفرقع حبوب الفيتامينات ، دون معرفة ما إذا كانت أجسامهم تتطلب حقًا أي منها أم لا.


لكسر فقاعة الأسطورة هذه ، وجدت تجربتان سريريتان كبيرتان جديدتان أن تناول مكملات فيتامين (د) لن يمنعك حقًا من الإصابة بـ فيروس كورونا، أو أي عدوى تنفسية أخرى ، حتى لو كانت مستويات الفيتامين الحالية لديك منخفضة.


أعطى بحث من المملكة المتحدة ، تم إجراؤه خلال ذروة الوباء ، 3100 شخص يعانون من مستويات غير كافية من فيتامين (د) جرعة منخفضة أو عالية من الفيتامين، كانت محاولتهم معرفة ما إذا كان تناول هذه المكملات الغذائية سيمنع فيروس كورونا أو أي عدوى تنفسية أخرى.


أعطت تجربة سريرية عشوائية أخرى مزدوجة التعمية ، أجريت أيضًا أثناء الوباء ، حوالي 34000 نرويجي من زيت كبد سمك القد أو دواء وهمي ، لاختبار ما إذا كان هناك أي تأثير لفيتامين (د) على الوقاية من COVID. تم نشر الدراستين في المجلة الطبية البريطانية.


ووجدت الدراسات أن مكملات فيتامين (د)  سواء من خلال الجرعات العالية أو الجرعات المنخفضة أو زيت كبد سمك  لم تقلل من مخاطر جميع أسباب التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) بشكل عام ، وفيروس كورونا بشكل خاص.


لم تجد أي من الدراستين أي تأثير وقائي من COVID بعد تناول مكملات فيتامين د.

تتناقض دراسة أجريت في عام 2020 في مكسيكو سيتي مع هذه النتائج، في هذه الدراسة ، تم إعطاء المهنيين الصحيين 4000 وحدة دولية من فيتامين (د) يوميًا أو دواء وهمي، وجد الباحثون أن هناك ، في الواقع ، تأثيرات وقائية من الفيتامين ، فعالة في شهر واحد.


يجادل مؤلفو الدراسات الحديثة بأن دراسة 2020 أجريت قبل أن تكون اللقاحات متاحة على نطاق واسع، وأشار أحد مؤلفي الدراسة إلى أنه "يمكننا التأكد تمامًا من أن التطعيم هو وسيلة أكثر فعالية من فيتامين (د) الذي ربما لا يمنع COVID-19 على الإطلاق".


ستوضح تجربتان سريريتان أخريان تجريان في الولايات المتحدة وكندا بشكل أكبر موقف مكملات فيتامين (د) في الوقاية من COVID.

أهمية فيتامين د
وفقا لبحث ، نقص فيتامين د يضعف جهاز المناعة، وجدت بعض الدراسات أيضًا أن مكمل فيتامين (د) يساعد على تهدئة رد فعل الجهاز المناعي المفرط في حالة الإصابة بعدوى فيروسات الجهاز التنفسي.


تكمن مشكلة مكملات فيتامين (د) في أنه على عكس فيتامين (ج) ، فإن فيتامين (د) هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويمكن أن "يتراكم" في النظام، هذا يعني أن جسمك غير قادر على استخدام المكملات الغذائية التي تتناولها ويمكن أن يؤدي التراكم إلى تسمم إذا واصلت تناول المكملات على مدى فترات طويلة.


قال مؤلف الدراسة الدكتور آرني سورياس ، الباحث في قسم علم الأحياء الدقيقة في جامعة كاليفورنيا ، إن "الفكرة الرئيسية هي أنه بالنسبة للأشخاص بشكل عام ، لم يمنع مكمل فيتامين د COVID-19 أو COVID-19 الخطير أو التهابات الجهاز التنفسي الحادة المصحوبة بأعراض". 


في حال لاحظت علامات نقص فيتامين (د) ، فمن الأفضل إجراء الاختبار ومعرفة مستويات فيتامين (د) لديك، استشر طبيبك في حال احتجت إلى مكملات والتزم بالجرعة التي يذكرونها لأن الجرعة الزائدة يمكن أن يكون لها آثار ضارة على صحتك.

المصدر: timesofindia

فيتامين د فيروسات عدوى كورونا جهاز المناعة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وقادش اليوم (0-0) في الدوري الإسباني

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

وفاة الملكة إليزابيث تؤجل قرار كلوب بمعاقبة محمد صلاح.. تفاصيل

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

موعد مباراة فيوتشر وإف سي بول الأوغندي والقنوات الناقلة في الكونفدرالية

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

موضوعات متعلقة

مش هتصدق ثمنه| سعر صادم لزيت رجل دينا الشربيني

طريقة عمل بط بالعسل والبرتقال..بمذاق لا يقاوم

مصنوعة من 300 ماسة.. قلادة ارتدتها إليزابيث الثانية طوال فترة حكمها

نشرة المرأة والصحة|للبنات فقط..البطاطس سلاحك قبل الزفاف وأول صورة لابنة مؤمن زكريا

بتنافس ياسمين صبري.. درة تتألق بملابس تثير الجدل | شاهد

كاش مايوه شفاف..زوجة ماجد المصري تتألق بهذه الإطلالة| شاهد

طلاق بعد 100 يوم.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لـ المطربة بوسي| شاهد

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

ترشيحاتنا

سأل عن برج الجزيرة.. كواليس زيارة كولر المفاجئة لملعب التتش بالأهلي

التموين: مخزون الزيت يكفي لـ6.5 شهر.. وتوريد 4.2 مليون طن قمح لأول مرة

قبل ترويجها.. الداخلية تضبط مخدرات قيمتها 26 مليون جنيه.. انفوجراف

الداخلية في أسبوع.. مليون مخالفة مرورية وضبط تهرب ضريبي بـ3 مليارات جنيه..شاهد

الفيروس ضعيف.. رسالة طمأنه للمصريين بشأن جدري القرود.. فيديو

خرافة أم حقيقة| هل فيتامين د يحمي من الإصابة بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرمته مرة وأنقذته أخرى.. ماذا حدث بين محمد صلاح والملكة إليزابيث؟

خطوبة سعد لمجرد على صديقته المقربة غيثة العلاكي والزفاف قريبا ..خاص

بوصف إباحي للملكة.. BBC ترتكب خطأ فادحًا في ترجمة الأخبار

جالسا على رجلها.. شاهد| صورة صادمة لـ سعد الصغير مع زوجته

فيديو

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

أتمنى في غيري أنا ميفكرش.. ضرة المطربة بوسي تشعل غيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ